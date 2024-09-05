شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيرته الألمانية يبحثان تكثيف التنسيق الثنائي والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الألمانية

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.هذا بالإضافة إلى تبادل الرؤى حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.كما حضر وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير إدارة غرب أوروبا خالد السبيعي، والمستشار في وزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.