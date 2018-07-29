شكرا لقرائتكم «تعليم الطائف»: لا حركة إلحاقية أو مناقلة للنقل الداخلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن حركة النقل الداخلي تتاح لجميع شاغلي الوظائف التعليمية وتتم وفق ضوابط ومعايير الوزارة ويتم تبليغها للمدارس في تعميم رسمي، ولا يتبعها أي حركة نقل إلحاقية أو عملية مناقله حفاظاً على المفاضلة بين المتقدمين والمتقدمات، وقال "إن سد العجز القائم في المدارس بنين وبنات بعد الحركة يتم وفق تعميم معالي نائب الوزير رقم 124851 وتاريخ 7 / 9/ 1439 هـ وما يتم خلاف ذلك فهو غير صحيح". Your browser does not support the video tag.

