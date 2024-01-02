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تراند اليوم : شاهد.. تجمع العشرات في الرياض استعداداً للاحتفال برأس السنة.. وصدمة غير متوقعة في النهاية

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صحيفة الخليج 365: وثق ‏مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة من الأشخاص بالعد التنازلي في الرياض، احتفالا برأس السنة الميلادية.

وأظهر الفيديو تجمع العشرات من الأشخاص في أحد الشوارع الرئيسية بالرياض، وعدوا من الرقم 3 حتى الرقم 1، ولكنهم تفاجئوا بعدم وجود أي علامات للاحتفال.

ورفع المتواجدين في المكان هواتفهم، لالتقاط الصور التذكارية مثل إطلاق الألعاب النارية وغيرها، ولكن لم يحدث أي شيء، حسبما أظهر الفيديو.

وفي التعليقات قال أحد المغردين: ‏"أول درس في 2024 لمواليد لاس فيغاس"، بينما أضاف آخر: "من متى عندنا عد تنازلي واحتفال رأس السنة".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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