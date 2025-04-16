الامارات | زلزال بقوة 6,6 درجات قبالة جنوب غرب أستراليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب زلزال بلغت قوته 6,6 درجات على مقياس ريختر قبالة جنوب غرب أستراليا، اليوم، ولكن لم يصدر أي تحذير من حدوث من تشكل موجات مد عاتية (تسونامي).

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال كان في المحيط الهندي على بعد 2069 كيلومترا جنوب غرب مدينة ألباني في الطرف الجنوبي الغربي من ولاية أستراليا الغربية على عمق 10 كيلومترات.

وقال المركز الأسترالي المشترك للتحذير من أمواج تسونامي إنه لا يوجد إنذار بتسونامي في أستراليا أو القارة القطبية الجنوبية.