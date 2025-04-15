الامارات | أطعمة غنية بالبوتاسيوم للوقاية من ضغط الدم المرتفع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد البوتاسيوم من المعادن المهمة لصحة الإنسان، حيث يوصى بتناول 4500 مليغرام من البوتاسيوم يوميًا للبالغين، التي يمكن الحصول عليها عن طريق تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم الطبيعية.

وأفادت دراسة كندية بأن تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم، مثل البروكلي والموز، قد يكون أكثر فاعلية في خفض ضغط الدم المرتفع، من مجرد تقليل تناول الصوديوم (الملح)، كما هو شائع حالياً.

وأوضح الباحثون من جامعة واترلو في الدراسة التي نُشرت نتائجها، الإثنين، بدورية «American Journal of Physiology-Renal Physiology» أن زيادة نسبة البوتاسيوم إلى الصوديوم في النظام الغذائي قد تكون أكثر فاعلية في خفض ضغط الدم.

وأشارت دراسات سابقة إلى فوائد البوتاسيوم في ضبط ضغط الدم.

وطوَّر فريق البحث نموذجاً رياضياً يستخدم معادلات لوصف العلاقة بين المتغيرات المختلفة، لرصد تأثير النسبة بين البوتاسيوم والصوديوم على وظائف الجسم، مع التركيز على الاختلافات بين الجنسين.

خفض ضغط الدم

وبيَّن النموذج أن زيادة نسبة البوتاسيوم إلى الصوديوم في النظام الغذائي لها تأثير أكثر فاعلية في خفض ضغط الدم، من مجرد تقليل كمية الصوديوم وحدها، وهو ما يخالف التوصية الشائعة التي تركز فقط على تقليل الملح.

كما أظهر أن التحكم في التوازن بين هذين العنصرين يؤثر بشكل مباشر على وظيفة الكلى والأوعية الدموية، وهما عاملان رئيسيان في ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن إضافة أطعمة غنية بالبوتاسيوم، مثل الموز أو البروكلي، إلى النظام الغذائي اليومي، قد يكون لها تأثير إيجابي أكبر على ضغط الدم من مجرد تقليل الصوديوم.

ارتفاع ضغط الدم والاختلافات بين الجنسين



وأظهرت النتائج وجود اختلافات واضحة بين الجنسين؛ حيث تبين أن الرجال يصابون بارتفاع ضغط الدم بشكل أسرع من النساء قبل سن انقطاع الطمث.

ومع ذلك، كان الرجال أكثر استجابة لتحسين نسبة البوتاسيوم إلى الصوديوم، مما يشير إلى أن تعديل النظام الغذائي يمكن أن يكون وسيلة فعالة للوقاية أو العلاج لديهم.

وخلص الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تغيِّر الطريقة التقليدية للتعامل مع ارتفاع ضغط الدم، من الاكتفاء بتقليل الملح إلى اتباع نظام غذائي متوازن يشمل زيادة استهلاك البوتاسيوم من مصادر طبيعية، مثل: الموز، والبروكلي، والسبانخ، والأفوكادو، والفاصوليا، والبرتقال، والطماطم.

يشار إلى أن أكثر من 30 في المائة من البالغين حول العالم يعانون ارتفاع ضغط الدم الذي يُعَد من العوامل الرئيسية المؤدية إلى أمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية، وقد يؤدي أيضاً إلى مشكلات صحية أخرى، مثل الفشل الكلوي والخرف واضطراب نظم القلب.

وتساهم عوامل عدة في ارتفاع ضغط الدم، مثل: قلة النشاط البدني، والنظام الغذائي غير المتوازن، والتوتر، والتقدم في السن، إضافة إلى العوامل الوراثية.