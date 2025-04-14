الامارات | بلاغ ضد محمد رمضان بتهمة "الإساءة للعلم المصري" خلال مشاركته في مهرجان كوتشيلا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّمت محامية مصرية ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد الفنان محمد رمضان، تتهمه فيه بإهانة العلم المصري والتعدي على القيم المجتمعية، وذلك عقب ظهوره بإطلالة اعتبرها الكثيرون "غير لائقة" خلال مشاركته في مهرجان كوتشيلا العالمي بالولايات المتحدة.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية، ذكرت المحامية في بلاغها أن الفنان محمد رمضان ظهر في الحفل بملابس وصفَتها بأنها "تشبه بدلة الرقص"، معتبرة أن ظهوره بهذا الشكل يُعد إساءة إلى العلم المصري، بعد أن رفعه خلال الحفل بشكل ربطته بـ"محتوى مسيء ومتدنٍّ"، على حد تعبيرها.

وأثار محمد رمضان جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، عقب مشاركته في الحفل الذي أقيم مساء أمس ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا، أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم، حيث انتقد عدد كبير من المتابعين إطلالته التي وصفوها بـ"الغريبة"، رغم تقديمه أغاني وطنية ورفعه لعلم بلاده.

ورغم تفاعل الجمهور مع فقراته الغنائية، إلا أن الانتقادات ركزت بشكل أساسي على اختياره لملابس الحفل، التي اعتُبرت خادشة للذوق العام ومخالفة للعادات والتقاليد، ما جعل اسمه يتصدر قوائم البحث وتسبب في موجة جدل إعلامي وشعبي واسع.