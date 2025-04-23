الامارات | أول ألمانية تسافر للفضاء: انعدام الجاذبية شيء ساحر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمتعت رابيا روجه، أول امرأة ألمانية تسافر إلى الفضاء، بانعدام الجاذبية بشكل خاص خلال مهمتها في الفضاء، التي استغرقت أربعة أيام.

وقالت روجه (29 عاماً) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن انعدام الجاذبية كان الشيء الأكثر سحراً، وأضافت: «كل شيء يعمل بشكل مختلف.. تشعر كأنك طفل مرة أخرى، لأن هناك الكثير لتستكشفه».

وتابعت روجه، المنحدرة من برلين، وتدرس في النرويج للحصول على الدكتوراه: «حتى الانطلاق إلى الفضاء كان شعوراً لا يصدق»، مشيرة إلى أنه بعد ذلك كانت هناك تلك اللحظة «التي تشعر فيها كأنك تسقط إلى الأمام، لكنك بعد ذلك تكون في المدار بالفعل.. ثم يحدث الشيء الغريب، وهو أن كل شيء يبدأ في الطفو».

ووصفت الأمر بأنه كان رائعاً للغاية، لكنه أيضاً «مثير للغثيان للغاية.. لقد اعتدنا الأمر بسرعة كبيرة خلال اليوم الأول».