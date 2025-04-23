الامارات | «حتا».. نزهة كل المواسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حتا العامرة بالزوار والخضرة والمتنزهات، ما بين الطبيعة الخلابة وقمم الجبال المبهرة، تسعد ضيوفها في كل المواسم بما توفره لهم من سبل راحة، ومرافق متنوعة، وفعاليات ترفيهية، وتجارب استثنائية، ومفاجآت ترسم الابتسامة على وجوه الجميع، أفراداً وعائلات، صغاراً وكباراً، ممن يبحثون عن استرخاء بقرب بحيرة ليم، ووسط أجواء هادئة تعكس روح التراث وملامح البساطة في هذه البقعة الساحرة من إمارة دبي.