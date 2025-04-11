موضة النمش تعود إلى الواجهة بقوة.. ميريام فارس تعيد إحياءها من جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 08:57 صباحاً - في عالم الجمال يكمن سر التألق في التفاصيل الصغيرة التي لا تصطنع، بل تنبض بعفوية فريدة تُضفي على كل وجه توقيعاً مميزاً لا يُنسى. تتألق خاصية النمش كعلامة جمالية تضفي لمسة من البراءة والتميّز الطبيعي، فمنذ القدم كانت رمزاً للأناقة والأنوثة الخالدة. واليوم، ومع عودة هذه الصيحة إلى الواجهة بأسلوب جديد، تتصدرها المشاهير كدوقة ساسكس ميغان ماركل ونجمات هوليوود مثل إيما واتسون، وأديل، وغيرهن. ومع تألق النجمة ميريام فارس التي أضفت على الصيحة جرعة من العصرية والجرأة الأنثوية، يبرز النمش كأحد أبرز الاتجاهات التي يستلهم منها كل من تبحث عن تجديد إطلالتها بأسلوب يعكس روحها الحقيقية.

في الآتي، "الخليج 365"سترافقك خطوة بخطوة لتتبعي صيحة النمش بأسلوب ميريام فارس في أغنيتها الحديثة المصورة "لحبيبي"، وتتعلمي كيفية رسم النمش الذي يجمع بين الطبيعة والابتكار.

ميريام فارس تتألق وتحيي صيحة النمش من جديد

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تثبت النجمة اللبنانية ميريام فارس في كل ظهور جديد لها، أنها أكثر من مجرّد نجمة استعراضية. بل أيقونة جمالية لا تخشى كسر القواعد وتقديم ما هو جريء ومختلف. وفي أحدث أغنية مصوّرة لها والتي حملت عنوان "لحبيبي"، لفتت الأنظار بإطلالة جمالية خارجة عن المألوف، حيث اختارت مكياجاً ناعماً بنمش متناثر منح ملامحها لمسة طبيعية آسرة وطفولية ساحرة في آن.

الإطلالة بدت وكأنها مرسومة بضوء الشمس، حيث توزّع النمش بعفوية على جسر الأنف وعظام الوجنتين، ليجعل المكياج أكثر واقعية ودفئاً. هذا النمش لم يكن تفصيلاً عشوائياً، بل جزءاً من رؤية جمالية متكاملة تحتفي ببساطة البشرة والفلاتر الطبيعية.

طريقة تطبيق نمش ميريام فارس بخطوات سهلة ومستحضرات مثالية

في أحدث كليب مصور لها، لفتت ميريام فارس الأنظار بإطلالة ناعمة تزيّنت بـنمش مرسوم بعناية، منح بشرتها دفئاً وأناقة عفوية. ولتطبيق هذه الصيحة بأسلوبها، اتبعي الخطوات التالية:

تحضير البشرة بطبقة خفيفة من الأساس

كريم الأساس Pure Radiant Tinted Moisturizer من نارس Nars

ابدئي بتنظيف وجهك وترطيبه جيداً، ثم ضعي طبقة رقيقة من كريم الأساس خفيف الوزن، مثل "بيور راديانت تينتد مواستورايزر من نارس" NARS, Pure Radiant Tinted Moisturizer، لتوحيد لون البشرة ومنحها لمعة صحية طبيعية.

استخدمي منتجات كريمية لإبراز إشراقة البشرة

برايمر Le Blanc De Chanel Multi-use Illuminating Base من شانيل Chanel

اختاري برايمر خفيفاً لتغطية مواضع الاحمرار فقط، مع الحرص على إبقاء الخدّين والأنف مكشوفين، حيث ستركّزين النمش لاحقاً. اختاري برايمر "لو بلان دو شانيل مالتي -يوز إيللومينيتينغ بايز من شانيل" Chanel, Le Blanc De Chanel Multi-use Illuminating Base، ثم مرّري لمسة من هايلايتر كريمي على عظام الوجنتين لمنح البشرة إضاءة هادئة.

ارسمي النمش بنقاط غير متساوية

قلم النمش London Freckle Tint من لوتي Lottie

باستخدام قلم مخصص للنمش بلون بني فاتح أو فرشاة دقيقة مغموسة بجل الحواجب، ابدئي برسم نقاط صغيرة على الأنف وعظام الخد، تماماً كما يظهر النمش الطبيعي لدى ميريام فارس في "كليب لحبيبي". احرصي على أن تكون بعض النقاط أكثر وضوحاً من غيرها، وأن تكون موزّعة بشكل غير متناظر لمنحها طابعاً عفوياً. اختاري قلم النمش بلون بني متوسط يتماشى مع نغمة بشرتك "لندن فريكلي تنت من لوتي" Lottie, London Freckle Tint.

ادمجي النمش بإسفنجة مبلّلة

لمنح النمش مظهراً واقعياً وطبيعياً، مرّري إسفنجة مبلّلة برفق فوق النقاط، واربتي عليها من دون مسحها بالكامل. هذه الخطوة تدمج اللون مع كريم الأساس، لتبدو كأنها جزء حقيقي من بشرتك.

ثبتي اللوك برذاذ مضيء

مثبت المكياج +Fix من ماك MAC

انهي المكياج برذاذ تثبيت خفيف يمنح البشرة لمعة خفيفة من دون أن يخفي تفاصيل النمش، على غرار ميريام فارس في إطلالتها. استعيني برذاذ مثبت من "فيكس من ماك" MAC, Fix، ما يمنحك لمسة نهائية متوهجة.

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صيحة النمش على طريقة نجمات هوليوود

صيحة النمش ليست مجرد موضة عابرة، بل رسالة أن الجمال الحقيقي يكمن في التفاصيل الصغيرة التي لا تُخفى، بل تُظهر وتُفتخر بها. فسواء كان النمش طبيعياً أو مرسوماً، يمكنك تبنّيه بأسلوب ناعم وجريء مستوحى من أكثر نجمات هوليوود تفرّداً. لعلّ أبرزهن:

إيما واتسون تحتفي بالنمش الطبيعي

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تثبت النجمة العالمية إيما واتسون أن الجمال الحقيقي لا يحتاج إلى مبالغة، بل إلى لمسات صادقة تنبض بالطبيعة. ومن بين أبرز هذه اللمسات، يسطع النمش الطبيعي الذي يزيّن وجهها برقيّ ونعومة. إيما، التي تميزت بأدوارها الهادفة ومواقفها الداعمة للمرأة، اختارت أن تكون مرآة حقيقية للجمال الواقعي، حيث يظهر النمش على أنفها وخدّيها من دون أن تخفيه بطبقات المكياج. بل على العكس، تحرص على إبقائه ظاهراً، كعنصر من هويتها الجمالية، يُعبّر عن ثقتها بنفسها وتفرّدها.

ميغان ماركل تحوّل النمش إلى صيحة عالمية

View this post on Instagram A post shared by Emma Fabiani (@meghan.markle.official)

في زفافها الملكي، رفضت ميغان ماركل إخفاء نمشها، وأعلنت أن البساطة لا تقلّ شأناً عن البذخ، مؤكّدة أن الجمال الحقيقي في التفاصيل غير المصقولة. نمشها الطبيعي تحوّل إلى رمزٍ لتمكين الجمال الحقيقي، بكل شفافيته ودفئه.

في يوم زفافها الملكي، فاجأت ميغان ماركل العالم بإطلالة جمالية استثنائية، اختارت فيها أن تُبقي نمش وجهها الطبيعي ظاهراً بكل ثقة ونعومة. لم يكن قرارها عشوائياً، بل رسالة واضحة تحتفي بـ"جمال بلا فلتر"، وتؤكد أن التفاصيل التي نحاول أحياناً إخفاءها، هي ما يصنع هويّتنا الخاصة. نمش ميغان ماركل لم يعد مجرد ملامح عفوية، بل تحوّل إلى صيحة جمالية عالمية تُحتذى بها، خاصة بعد أن اختارت عدم تغطيته حتى في أهم لحظة في حياتها. بهذه اللمسة العفوية، جمعت ميغان بين الأناقة الملكية والواقعية الجمالية، فبدت مشعّة بطبيعتها وفخورة ببشرتها.

ليندسي لوهان تجعل النمش عنواناً للثقة

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منذ بداياتها في أفلام ديزني، تميّزت النجمة العالمية ليندسي لوهان بجمالها الناعم، وبالنمش الطبيعي، الذي بات مع الوقت توقيعاً جمالياً لا يُفارقها. لم تُخفِه يوماً، بل جعلت منه عنواناً للثقة والجاذبية التي لا تخضع لقواعد الجمال النمطية. في إطلالاتها المتنوعة، اختارت لوهان إبراز النمش بأسلوب عصري ناعم، يؤكّد أن هذه الصيحة لم تغب يوماً عن ساحة الجمال، بل عادت اليوم بقوة مع نجمات يحتفين بتفاصيل وجوههنّ كما هي. صيحة النمش الطبيعي بأسلوب ليندسي لوهان تعكس شخصية مرحة، وعفوية، وحرّة.