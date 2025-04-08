الامارات | احذروا استخدام شواية الفحم في هذه الأماكن.. قد تتسبب بتسمم غير مرئي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت حركة «المنزل الآمن» من استخدام شواية الفحم في الأماكن المغلقة؛ إذ لا يرفع ذلك خطر نشوب حريق فحسب، بل يزيد أيضاً خطر الإصابة بالتسمم بأول أكسيد الكربون، والذي قد يؤدي إلى الوفاة.

وأوضحت الحركة الألمانية أنه يتم إنتاج أول أكسيد الكربون عندما تحرق مصادر الطاقة مثل الخشب والفحم والغاز بشكل غير كامل، مشيرة إلى أنه في كثير من الأحيان لا تتم ملاحظة أول أكسيد الكربون؛ لكونه عديم اللون والرائحة.

وتتمثل أعراض الإصابة بالتسمم بأول أكسيد الكربون في الدوار والغثيان والقيء والصداع وطنين الأذن وضيق التنفس وضعف العضلات والاضطرابات البصرية، بالإضافة إلى تغير لون الجلد إلى اللون الأحمر الفاتح.

وفي حالة ملاحظة هذه الأعراض، فإنه ينبغي إطفاء الشواية على الفور والخروج إلى الهواء الطلق والاتصال بالإسعاف.