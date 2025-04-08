الامارات | حامل الصقر.. في فضاءات دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادم من بعيد بعد رحلة من التحليق والتدريب ربما.. صقّار بصحبة طيره في طريق العودة، وسط لوحة الكثبان التي ترسمها الرمال الناعمة واللون الأصفر بكل درجاته، بين جنبات صحراء دبي، التي تستهوي كثيرين من محبي الاسترخاء بين أحضان الطبيعة البكر، والتقاط الأنفاس في فضاءات البراح الشاسع على أطراف المدينة، وتحديداً في منطقة العوير، والاستمتاع بلحظات صفاء تعيد شحن الطاقة بهدوء بعيداً عن الصخب.