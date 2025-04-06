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الامارات | «بيضة عملاقة» بطعم الشوكولاتة تحتفي بتاريخ نابولي

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نابولي - رويترز 0 تبليغ

  • الامارات | «بيضة عملاقة» بطعم الشوكولاتة تحتفي بتاريخ نابولي 1/2
  • الامارات | «بيضة عملاقة» بطعم الشوكولاتة تحتفي بتاريخ نابولي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزاح مصنع الشوكولاتة الشهير (جاي - أودين) في مدينة نابولي الإيطالية الستار عن بيضة عيد فصح عملاقة، ضمن مشروع «نابولي ميليناريا» الثقافي، الذي يحتفي بمرور 2500 عام على تأسيس المدينة الواقعة في جنوب إيطاليا.

ويخلد هذا العمل الفني، الذي يزن 350 كيلوغراماً، إرث إيزيدورو أودين وأونورينا جاي، صانعي الشوكولاتة الرائدين من بييمونتي في شمال إيطاليا، واللذين جلبا فنهما إلى نابولي في أواخر القرن الـ19.

وتعرض هذه البيضة في مصنع بمنطقة كيايا، حيث بدأ صانعا الشوكولاتة العمل، وهي مزيج ما بين الأصالة والابتكار، تتوسطها صورة ساحرة لبارتينوبيه حورية البحر رسمها فابيو سيراسو.

وتجسد لوحة الشوكولاتة المرسومة يدوياً حورية البحر الأسطورية التي عجزت عن إغواء يوليسيس، فلقيت حتفها بشكل مأساوي في ميجاريدي، حيث تقع قلعة ديلوفو الآن على الواجهة البحرية لنابولي.

وتحتفي بارتينوبيه المحاطة بالأمواج وغروب الشمس الساحر بأصول المدينة. وستطرح البيضة للبيع في نهاية المطاف بسعر يقارب 12 ألف يورو (13 ألفاً و35 دولاراً).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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