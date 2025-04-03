الامارات | الحظ يبتسم مرتين لمقيم سوري.. فاز بسيارة فاخرة ومليون دولار خلال عامين بسحوبات سوق دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتسم الحظ مجدداً لمقيم سوري في دولة الإمارات، بعد أن فاز بسيارة فاخرة ومليون دولار أميركي ضمن سحوبات سوق دبي الحرة خلال عامين فقط، ليثبت أن "الحلم ممكن" لكل من يشارك في هذه السحوبات المنتظمة.

وأعلنت سوق دبي الحرة فوز معاذ حسن، المقيم في أبوظبي ويبلغ من العمر 64 عاماً، بمبلغ مليون دولار في سلسلة "المليونير الألفي" رقم 495، وذلك من خلال السحب الذي أُجري يوم الخميس في مبنى "الكونكورس B" بمطار دبي الدولي.

وبحسب البيان الصادر عن السوق، فقد فاز حسن بالجائزة الكبرى عبر التذكرة رقم 2525 التي اشتراها عبر الإنترنت بتاريخ 7 مارس.

ويُعد هذا الفوز الثاني لحسن، حيث سبق له الفوز بسيارة مرسيدس بنز S500 ضمن سلسلة "المفاجآت الفاخرة" رقم 1853 في أكتوبر 2023، عبر التذكرة رقم 0068.

ويقيم معاذ حسن في دولة الإمارات منذ 33 عاماً، ويعمل كمهندس ميكانيكي، وهو أب لثلاثة أبناء، وشارك بانتظام في سحوبات سوق دبي الحرة على مدى السنوات التسع الماضية.

وقال حسن تعليقًا على فوزه: شكراً جزيلاً لسوق دبي الحرة.. آمل أن يفوز الجميع يوماً ما، فهذه الجائزة تُغيّر حياة الإنسان بالكامل.