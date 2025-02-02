القاهرة - سمر حسين - صحة

ارتفاع ضغط الدم مشكلة لا يواجهها كبار السن فحسب، بل الشباب أيضًا، بسبب تحكم عوامل عديدة مثل سوء التغذية، وقلة النشاط البدني، والإجهاد المزمن، والإفراط في استهلاك الكحول، والاستعداد الوراثي، ما يساهم في هذا القلق المتزايد.

ومع تزايد أنماط الحياة والعادات الغذائية غير الصحية، يجد المزيد من الشباب أنفسهم معرضين للخطر، ووجدت الأبحاث أن بعض الأطعمة والمشروبات تساعد في ضبط ارتفاع ضغط الدم.

عصير طبيعي يخفض ضغط الدم المرتفع خلال شهر واحد فقط

وفقًا للموقع الهندي boldsky، وجد خبراء الصحة طريقة بسيطة للمساعدة في خفض ضغط الدم، وهو تناول كوب يومي من عصير البنجر.

وذهب الخبراء، إلى إن جرعة 250 مل، مليئة بالنترات الغذائية، تحقق نتائج مذهلة في التجارب، حيث أعادت ضغط الدم إلى طبيعته لدى العديد من الأشخاص في غضون أربعة أسابيع، إلا إن المشكلة أنه بمجرد توقف المشاركين عن شربه، ترتفع مستويات ضغط الدم لديهم مرة أخرى.

ويشير البحث الذي أجرته جامعة كوين ماري في لندن إلى أن عصير البنجر يمكن أن يكون وسيلة طبيعية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، ففي هذه الدراسة من جامعة كوين ماري، اكتشف الباحثون كيف يمكن لعصير البنجر أن يحسن صحة القلب، ووجدوا أن الجسم يحول النترات الغذائية الموجودة في البنجر إلى أكسيد النيتريك، ما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

نتائج الدراسة على أهمية عصير البنجر في خفض الضغط

وأوضحت الدراسة التي أجريت على 64 متطوعًا، إن هناك دليلًا قويًا على أن إضافة النترات الغذائية، مثل الموجودة في عصير الشمندر، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض دائم في ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وكانت التأثيرات مماثلة لبعض أدوية ضغط الدم، ولم يعاني المشاركون من أي آثار جانبية.

وأشارت الدراسة، إلى إن المصابين بارتفاع ضغط الدم أو المعرضون للخطر تناولوا كوبًا يوميًا من عصير البنجر، لمدة 4 أسابيع، وفي النهاية شهد أولئك الذين شربوا العصير انخفاضا في ضغط الدم لديهم، لكنه عاد مرة أخرى بسرعة إلى أعلى مستوياتها السابقة في غضون أسبوعين بعد توقف المشاركين عن شرب العصير، ما يشير إلى أن تناول النترات المستمر هو المفتاح لتحقيق تأثيرات دائمة.

ومن جانبه أشارت البروفيسور «أمريتا أهلواليا» التي قادت البحث، إلى أن هذه الدراسة تثبت أن تناول النترات يوميًا يمكن أن يعمل بشكل فعال مثل العلاجات الطبية، حيث يعتبر البنجر والخضر الورقية الأخرى مصادر ممتازة، بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى زيادة تناول النترات، كما نصحت بعدم غلي الخضار، لأنه يمكن أن يغسل هذه المركبات المفيدة.

طبيب يوضح فوائد البنجر لخفض الدم المرتفع

وفي هذا الصدد، علق الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي، لـ«الوطن» مؤكدًا إن البنجر أحد أهم العناصر التي تساهم في خفض الدم المرتفع، لاحتوائه على نسب عالية من أكسيد النيتريك، المفيد لخفض الدم.