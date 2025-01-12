سر استخدام الكافيين للتخلص من الهالات السوداء.. يعيد نضارة بشرتك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

منذ فترة طويلة والكافيين لم يعد مادة نحصل عليها من كوب القهوة الصباحي، لكنه أصبح مكونًا شائعًا في منتجات العناية بالبشرة، ويمكنك العثور عليه بكثافة في كريمات العيون، وكريمات الجسم التي تستهدف التخلص من السيلوليت، لكن لماذا تعد هذه المادة مفيدة للمشاكل تحت العين، أو ما سر استخدام الكافيين للتخلص من الهالات السوداء؟.

سر استخدام الكافيين للتخلص من الهالات السوداء

السر في استخدام الكافيين للتخلص من الهالات السوداء فعاليته في جعلها أقل وضوحًا، حيث يعمل بشكل طبيعي على شد عضلات جدار الأوعية الدموية، ويمكن أن يساعد ذلك على تخفيف الهالات السوداء تحت العينين، فعندما تتقلص الأوعية الدموية، يمر دم أقل من خلالها، ويؤدي الجمع بين الأوعية الدموية الضيقة وتدفق الدم الأقل إلى ظهور هالات سوداء تحت العينين، وفق موقع «goodrx».

قال الدكتور أحمد مدحت طبيب تجميل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مادة الكافيين آمنة جدًا لعلاج الهالات السوداء، وهو الأمر الذي يجعل الكثير من الفتيات يستخدمن القهوة في أقنعة الوجه، هو بجانب علاج الهالات أيضًا تعطي نضارة للوجه.

وعادة ما تكون الهالات السوداء ناتجة عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك العوامل الوراثية والشيخوخة والإجهاد والتعب والجفاف والحساسية واضطرابات تصبغ الجلد، قلة النوم هي أيضًا مساهم كبير، وفي بعض الحالات، قد تؤدي الحالات الطبية مثل مرض الغدة الدرقية أو فقر الدم أو بعض الأدوية أيضًا إلى ظهور الهالات السوداء.

أهمية الكافيين لعلاج الهالات السوداء

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكافيين على خصائص مضادة للأكسدة يمكنها حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، والتي يمكن أن تساهم في الشيخوخة المبكرة، كما يمكنه تحفيز الدورة الدموية، مما يساعد على تفتيح البشرة وتحسين ملمسها بشكل عام.

عند وضع الكافيين، يمكنه أن يساعد في ترطيب البشرة وشدها، مما يجعلها تبدو أكثر شبابًا وإشراقًا، وبشكل عام، يعد الكافيين مكونًا متعدد الاستخدامات وفعالًا لتحسين مظهر البشرة الحساسة حول العينين، بحسب الدكتور أحمد مدحت.