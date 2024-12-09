الامارات | مهرجان السلع البحري يكرّم الشركاء ويتوّج الفائزين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت اللجنة المنظمة لمهرجان السلع البحري بدورته الرابعة، أمس، شركاء النجاح من الجهات الراعية والداعمة والمشاركة في المهرجان، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة.

وسلّم مدير مهرجان السلع البحري، سعيد خلفان المزروعي، الدروع وشهادات التكريم لممثلي الجهات الراعية والداعمة والمشاركة، التي قدّمت باقة من الخدمات والفعاليات المتنوّعة، سعياً منها لدعم المهرجانات والفعاليات البحرية والتراثية وضمان استدامتها لتقدم صوراً حية من الموروث الإماراتي ليتعرف إليه الزوار وتتناقله الأجيال.

كما توّجت اللجنة المنظمة للمهرجان، أمس، الفائزين في عدد من المسابقات، فيما تواصلت المسابقات اليومية ضمن فعاليات المهرجان بمسابقة الألعاب الشعبية، وكذلك مسابقة المسرح التي تحظى بمتابعة واسعة من الجمهور.