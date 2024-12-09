الامارات | «الفورمولا».. معرض لفنانة عالمية يحتفي بعيد الاتحاد الـ 53

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرض «الفورمولا» للفنانة التجريدية العالمية، سارة سكاي، في «غاليري الاتحاد» للفنون الحديثة، الذي يحتفي بعيد الاتحاد الـ53 للدولة، ويُعد من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية بالتزامن مع ختام سباقات «الفورمولا1» في جزيرة ياس.

وجال الشيخ نهيان بن مبارك في المعرض برفقة الفنانة سارة سكاي وعدد من الحضور، حيث قدمت سكاي رؤى حصرية عن أعمالها ومصادر إلهامها.

ويضم المعرض 53 عملاً فنياً، ترمز إلى السنوات الـ53 منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وتعكس كل لوحة موضوعات الاتحاد، والحركة، والحيوية، مستوحاة من خلفية الفنانة متعددة الثقافات ونشأتها كفرنسية أميركية في المغرب وإقامتها الحالية في غواتيمالا.

ويحمل المعرض عنوان «معرض الفورمولا»، ويستمر من 7 إلى 20 ديسمبر، متزامناً مع الموسم الثقافي الديناميكي في أبوظبي، وختام سباقات الفورمولا1.

وقالت دينيس أنزويتو، مؤسسة وكالة «D’Agency Art» التي تمثل سارة سكاي: «أعمال سارة سكاي تجسد سرداً فنياً فريداً يتواصل بعمق مع مشاهديها. يسعدنا أن نقدم رؤيتها الفنية في الإمارات، خصوصاً ضمن هذا الاحتفال بتراث الدولة وتقدمها».

وسلط حفل الافتتاح الضوء على قوة الفن في توحيد القلوب، حيث جمع كبار الشخصيات وعشاق الفن وهواة الاقتناء من مختلف أنحاء العالم، ويقدّم المعرض تجربة فنية عميقة، تحتفي بإرث دولة الإمارات وتعرض تفسير سارة سكاي للحركة، والعاطفة، والشكل.

. 53 عملاً فنياً يضمها المعرض، ترمز إلى السنوات الـ53 منذ قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.