الامارات | مهرجان «أوفليميتس للموسيقى» في جزيرة ياس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق مهرجان «أوفليميتس للموسيقى» لأول مرة في جزيرة ياس أبوظبي - حديقة الاتحاد في 26 أبريل 2025، بتنظيم «ثيوري الفين للترفيه»، وبالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وميرال. ويجمع المهرجان بين الموسيقى والفن والثقافة، بهدف إنشاء احتفال فني يرضي جميع الأذواق.

ويتصدّر النجم العالمي إد شيران قائمة الفنانين المشاركين في هذا المهرجان. ويشتهر شيران بتقديمه أروع العروض الموسيقية الحية التي يتفاعل معها الجمهور. وستنضم إلى إد شيران مجموعة مختارة من المواهب الموسيقية العالمية والإقليمية الشابة، لتقدّم مزيجاً موسيقياً بين الأغاني الشعبية العالمية المشهورة ومختلف أنواع الموسيقى.