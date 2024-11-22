الامارات | مهرجان 321.. دبي تنبض بالموسيقى والترفيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد مهرجان دبي للتسوق لبداية استثنائية في دورته الـ30 الأكثر تميزاً هذا العام، وتستمر من السادس من ديسمبر المقبل إلى 12 يناير 2025، حيث تنطلق عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية مع مهرجان 321، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من السادس حتى الثامن من ديسمبر المقبل، ويضم سلسلة من الحفلات الموسيقية التي يحييها كوكبة من ألمع النجوم في «كوكاكولا أرينا»، إضافة إلى فعاليات ترفيهية مجانية مليئة بالأنشطة الاحتفالية المبهرة والممتعة لجميع أفراد العائلة في «سيتي ووك».

وتستضيف «كوكاكولا أرينا» أمسيتين استثنائيتين من الحفلات الموسيقية، حيث يحيي هذه الحفلات نخبة من أشهر نجوم الغناء العرب، وكذلك نجوم منطقة جنوب آسيا، ليقدموا مزيجاً من المتعة غير المحدودة، والترفيه الذي لا مثيل له، والذكريات التي لا تُنسى.

تنطلق سلسلة الحفلات الموسيقية الاستثنائية، في السادس من ديسمبر، مع نجمَي الغناء العربي، جورج وسوف وكاظم الساهر، حيث يأخذان الجماهير في رحلة موسيقية رائعة بصوتهما وأغانيهما المحبوبة.

وتعود «كوك ستوديو لايف» إلى دبي، في الثامن من ديسمبر، لتحتفي بأفضل ما في موسيقى وثقافة منطقة جنوب آسيا، حيث تقدم مجموعة من النجوم المتميزين، تحت إشراف المنتج ذو الفقار خان، وتشمل قائمة الفنانين المشاركين غاروي جروب، وعمير بوت، وكافيش، وكايفي خليل، وحسن رحيم، وعبدالحنّان، وشاي جيل، وزين زهيب، وكارب، وأماندا ديلارا، ومانو، وأنورال، ولوست ستوريز، وكويك ستايل، حيث تشهد تذاكر هذه الأمسية الرائعة طلباً كبيراً من قبل الجمهور المحب للموسيقى.

وتشارك «سيتي ووك» للمرة الأولى في مهرجان 321، ما يوفر تجربة احتفالية مليئة بالمتعة لجميع الأعمار، وتمتد الفعاليات إلى شارع المستقبل «البوليفارد»، والمناطق خارج كوكاكولا أرينا، وسيتي ووك، محتضنة مزيجاً من الأنشطة وورش العمل والترفيه المتجول، وسيستمتع الجميع بمشاهدة الفنانين الاستعراضيين، وحضور ورش العمل المفيدة، إضافة إلى أنشطة الرسم على الوجوه، وفرص التقاط الصور.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بمجموعة جذابة من الأنشطة الإبداعية، التي تشمل 76 عرضاً رائعاً من قبل فنانين متجولين طوال عطلة نهاية الأسبوع، والرسم على الوجوه، ودروس الفنون الاستعراضية، وورش العمل، والكثير من الألعاب التي تهدف إلى الترفيه عن الحضور، وتتألق «سيتي ووك» مع الزينة الاحتفالية المبهرة، إلى جانب مجموعة من عروض الـ«دي جي» المجانية الممتعة.