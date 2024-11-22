الامارات | ألماني يقطع 20 ألف كيلومتر بالدراجة من أجل المناخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع الألماني ميشائيل إفريتس 20 ألف كيلومتر بالدراجة عبر 18 دولة إلى قارة إفريقيا، ويعتزم الآن الصعود إلى أعلى جبل في القارة، كليمنغارو.

ويهدف إفريتس من خلال هذه الجولة، المتزامنة مع مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في أذربيجان، إلى حث الساسة ورواد الاقتصاد وجميع الناس على مكافحة مشتركة ضد أزمة المناخ المتفاقمة.

وقال إفريتس (65 عاماً): «ليس هناك نقص في المعرفة، هناك فقط نقص في الاستعداد للتخلي عن المصالح الأنانية، على المستوى الوطني وأيضاً على المستوى الفردي».

وفي العام الماضي سافر إفريتس بالدراجة إلى دبي لحضور مؤتمر المناخ، ثم واصل جولته نحو إفريقيا، وذكر أنه متأكد من أنه إذا استمرت السياسة الحالية بشأن المناخ، فإن المزيد والمزيد من المناطق ستصبح غير صالحة للسكن بسبب الظواهر المناخية المتطرفة، مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات، معرباً عن عدم تفهمه «لماذا نحطم نحن كبشر رؤوس بعضنا بعضاً، وندمر أيضاً سبل عيشنا تماماً؟».

وفي المقابل، ذكر إفريتس أن صعوده إلى أعلى جبل في إفريقيا يعد مثالاً على ما تعنيه روح الفريق، وفي غضون أشهر قليلة يعتزم إفريتس قيادة دراجته عبر الجزء الجنوبي من إفريقيا إلى وجهته في جنوب إفريقيا.