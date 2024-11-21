أفكار جمالية لإطلالة شبابية متألقة في المناسبات.. من تسريحة الشعر إلى الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - هل أنتِ على موعد مع مناسبة مهمة وترغبين في الحصول على مظهر متألق وإطلالة جمالية عصرية ومميزة؟ لا تقلقي أبداً، فالصيحات الجمالية المتنوعة تفتح الباب أمامك للكثير من الخيارات العصرية التي تزين إطلالتك بأفضل وأجمل طريقة، من العناية إلى البشرة إلى تسريحة الشعر وصولاً إلى مكياجك وأظافرك. فقط اتبعي بعض النصائح واعتمدي أفكاراً جمالية معينة وستحصلين على طلّة أنثوية مميزة ولافتة.

ومن "الخليج 365"، نرصد لك مجموعة أفكار جمالية عصرية للمناسبات ستجعلك الأجمل والأكثر تميزاً مهما كانت المناسبة التي ستحضرينها

العناية بالبشرة هي الأساس

تشهد منتجات العناية بالبشرة دائماً تطوراً وتحديثاً، ما يساعدك على استعادة نضارة بشرتك وصفائها وتوهجها. لذلك، حضّري بشرتك جيداً قبل المناسبة التي ستحضرينها، لتكون صافية ومتألقة، وهكذا تطبقين مكياجك على بشرة نظيفة خالية من الشوائب. فمثلاً، بإمكانك تقشير بشرتك بمنتجات تحتوي على المكونات نفسها التي يستخدمها الأطباء، وهي متوافرة بكثرة في الصيدليات، من بينها الجيلاتين، الذي يعمل على تنظيف البشرة وشد المسام. إضافة إلى ذلك، تتوافر مجموعة متنوعة من بكرات الوخز بالإبر المنزلية التي تضخ الريتينول والمرطبات في بشرتك، ومن خلالها تزيلين الجلد الميت وتقللين الندوب والخطوط الرفيعة على بشرتك.

تسريحة الشعر المناسبة

من عرض إيلي صعب Elie Saab في أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2024- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



الشعر هو زينة المرأة، فمهما كان مكياجك جميلاً إلا أنه لا يكتمل إلا بتسريحة شعر مميزة وجميلة، فإذا كنت تودين الظهور في غاية الأنوثة والرومانسية خلال المناسبة التي ستحضرينها، فمن الطبيعي أن تختاري تسريحة شعر ملائمة لكن بعيداً عن التكلف، وذلك للحفاظ على مظهر عصري وطفولي في آنٍ. ولمساعدتك في الاختيار، سنعرض لك تسريحتين مميزتين تليقان بالوجه:

التسريحة الأولى تناسبك إذا كنت من ذوات الشعر الكاريه القصير، وهي تسريحة الشعر الكيرلي مع أكسسوار ناعم ومميز، لا سيما أن موضة الشعر القصير رائجة جداً في الوقت الحالي، إضافة إلى أنها تظهرك بوجه ناعم وطفولي وبطلّة غير متكلفة، وستكون ملائمة جداً لك إذا كنت تتمتعين بطبع مرح. ولإضفاء بعض التميز على تسريحتك، اجمعي الغرة على جانب واحد بواسطة دبوس مرصع، أو قطعة أكسسوار ناعمة، فهي بالتأكيد ستزيدك أنوثة وبريقاً.

أما إذا كنت من ذوات الشعر الطويل، اللواتي يحبذن إطلالة الشعر المريحة والأنيقة في آنٍ، بإمكانك اعتماد تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة مع الغرة المسحوبة إلى الخلف. هذه التسريحة تبرز ملامح وجهك الجميل وتزيدك أنوثة، كما أنها شبابية وعصرية بامتياز.

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طريقة تطبيق مكياج للمناسبات

من عرض كارولينا هيريرا Carolina Herrera في أسبوع الموضة في نيويورك لربيع وصيف 2024- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



رغم أهمية المكياج الكبيرة في إخفاء عيوب البشرة، وإظهار العين بشكل أوسع، وإبراز الشفتين وجعلهما أكثر امتلاءً، إلا أن العناية البشرة تؤدي دوراً كبيراً في الحصول على مكياج مشرق وناجح. بالتالي، نظفي بشرتك جيداً قبل موعد السهرة بيوم واحد وقشريها ورطبيها بشكل جيد، لتكون جاهزة لتطبيق المكياج. وقد اخترنا لك طريقتين لتطبيق المكياج، ستبرزان معالم الجمال في وجهك، فتحصلين على طلة أنثوية ملائمة لشهرة رومانسية بامتياز.

اعتمدي مكياج عيون خفيفاً ومشرقاً، وذلك لأنه الموضة الأبرز في عالم المكياج، وثانياً لأنه يضيف إلى العين بريقاً جذاباً، ثم أكمليه بوضع طبقات عدة من الماسكرا.. وإلى جانب ذلك، اختاري أحمر الشفاه باللون الأحمر، فهو إضافة إلى أنه سيد الألوان في كل المناسبات، فإنه سيمنحك طلة جريئة وأنثوية في آنٍ، ويزيدك ثقة بنفسك، ويثبت أنك امرأة عصرية ومميزة. أما إذا كنت رومانسية وحالمة ولا ترغبين في ألوان مكياج قوية، اعتمدي رسمة الأيلاينر المجنح ذات الكثافة الملحوظة والرسمة المسحوبة عند أطراف العين، إلى جانب أحمر شفاه نصف اللامع والخفيف، مما يمنحك طلة هادئة نسبياً تدلّ على شخصيتك وتبيّن جمال وجهك بطريقة ناعمة بعيداً عن التكلف. كذلك، لا تكثري من كريمات الأساس ولا تستخدمي مستحضرات المكياج الثقيلة، وهكذا تظهرين جمالك وفي الوقت نفسه تحافظين على طلة طبيعية بعيداً عن المبالغة.

أظافر مزينة بأسلوب عصري

من عرض فيليب بلين Philipp Plein في أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2023- الصورة من LaunchmetricsSpotlight©



تُعتبر الأظافر أحد العوامل الرئيسية التي تعبر عن شخصيتك وتبرز أنوثتك وأناقتك إلى حد كبير، لذلك لا بد من إيلائها أهمية كبرى واختيار ما يناسبك من ألوان وموديلات مناكير، لا سيما خلال المناسبات على أنواعها. بالتالي، سنسلط الضوء على رسمتين للأظافر عنوانهما اللون الأحمر، ستمنحانك بالتأكيد إطلالة مميزة وتعطيان أظافرك شكلاً فنياً سيضفي عليك بريقاً وتميزاً لا مثيل لهما.

الرسمة الأولى تلائم جداً صاحبات البشرة السمراء، وهي رسمة القلوب الحمراء، فإضافة إلى جمالها وتفردها، فهي ستلفت النظر إليك من الوهلة الأولى وتبرز أظافرك بشكل فني يضيء بشرتك السمراء. لكن قبل تطبيق المناكير، قلمي أظافرك معتمدة شكل حبة اللوز، خصوصاً أن هذا الشكل من الأظافر يدل على أنك ودودة ولطيفة وتمتلكين شخصية دافئة. من ثم، ضعي طبقتين من الطلاء الأبيض على كامل الأظافر، وحين تجف قومي بواسطة طلاء الأظافر الأحمر برسم شكل قلب كبير على الأظافر كافة، على أن يكون تحت قاعدة الظفر بقليل. أما إذا كنت من ذوات البشرة البيضاء، فاخترنا لك رسمة الأظافر اللوزية باللون الأحمر الموحد، فهي ستضيف إلى لون بشرتك الأبيض بريقاً آسراً وتوهجاً لا مثيل له. واعتمدي في ذلك الشكل اللوزي لأظافرك، فهو يدل على أنك ذكية ومبتكرة وتسعين إلى الكمال في كل شيء. يكفي أن تضعي طبقتين من الطلاء الأحمر على الأظافر كافة، واتبعي ذلك بوضع طبقة من المناكير الشفاف اللامع.

العطور.. لمسة نهائية مهمة جداً

تشكل العطور اللمسة النهائية في إطلالاتك خلال المناسبات، لا سيما إذا ما اختارت عطرك المناسب بعناية وتأنٍّ، بحيث يليق بشخصيتك ويعبر عنك ويشد الانتباه إليها. بالتالي، لا بد أن تختاري أفضل أنواع العطور وأكثرها تميزاً، لتنثري رائحتك الجميلة في المكان المقصود، علماً أن إطلالتك لا يمكن أن تكتمل إلا برشّ عطر فواح وساحر، وهكذا تطبعين بصمة خاصة لدى كل من تلتقينهم. انطلاقاً من ذلك، انتقينا لك عطرين أنيقين ومميزين لسهرتك، فضعيهما من دون تردد.

عطر Tom Ford Oud Wood من توم فورد

عطر Tom Ford Oud Wood من توم فورد



السبب في اختيارنا لهذا العطر هو اشتماله على رائحة العود والعنبر معاً، اللذين تفضلهما المرأة الشرقية بشكل عام، ويصلان إلى القلوب من دون موعد، إضافة إلى أنهما يعززان شخصيتك وثقتك بنفسك ويزيدانك أناقة. هذا العطر يرتكز في تركيبته، إضافة إلى العنبر والعود، على رائحة خشب الورد وخشب الصندل وفول التونكا.

عطر Elie Saab Le Parfum من إيلي صعب

عطر Elie Saab Le Parfum من إيلي صعب



يُعتبر رفيق جمال المرأة ومتوجاً لأناقتها. إنه مزيج من روائح زهرة البرتقال والغاردينيا والياسمين وخشب الأرز والورد، وبه ستتوّجين سحرك وتضجين أناقة وحضوراً، وسيجعل منك امرأة عصرية مليئة بالأنوثة المغرية. هذا العطر سيضيف إليك رومانسية رقيقة، فتركيبته ستجعلك أميرة تتهادين بثوبك الأنيق وتنثرين عطرك الفواح في أرجاء المكان.