الامارات | تعويض إصابة عمل بسبب التعثر بسياج حيوان أليف في المنزل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فازت عاملة مجلس بلدي بدعوى تعويض عن إصابات عمل حصلت لها بعد أن تعثرت بسياج جرو موجود في منزلها، أثناء استراحة قهوة قامت بها أثناء عملها من المنزل.

ووفقًا لحكم صدر في محكمة العمل في جنوب أستراليا، أقامت موظفة مدينة تشارلز ستورت سياجًا مؤقتًا من المعدن للحيوانات الأليفة بارتفاع 60 سم عبر المدخل المؤدي إلى غرفة التشمس الخاصة بها، حيث تم إنشاء مكتبها المنزلي، للسماح لها برعاية جرو زميلة أثناء العمل من المنزل في 19 سبتمبر 2022.

وتعثرت الموظفة، التي سُمح لها بالعمل من المنزل من وقت لآخر بإشعار مسبق، وسقطت عندما نهضت لتحضير كوب من القهوة بين الساعة 9 صباحًا و9:30 صباحًا، بعد بدء العمل في الساعة 8.30 صباحًا.

وأصيبت المرأة نتيجة ذلك بكسر في عظم العضد وأصابت ركبتها اليمنى عندما سقطت على جانبها الأيمن. وقد قدمت الدعوى ضد مخطط تعويضات العمال التابع لجمعية الحكومة المحلية. وفي القرار، وجدت نائبة الرئيس المساعدة القاضية جودي كاريل أن السقوط حدث أثناء "استراحة القهوة المصرح بها في مكان عملها". وفقا لما نقلت محطة "أي بي سي".

وأشارت القاضية كاريل إلى أن "هذا شيء تقول الموظفة إنها كانت ستفعله لو كانت تعمل في المكتب في نفس الوقت تقريبًا، حيث لم يكن لديها أوقات محددة لفترات راحة قصيرة على مدار يوم عملها". وأشارت أيضًا إلى أن المجلس شجع الموظفة "على النهوض من مكتبها بانتظام".

وأشار الحكم إلى أنه عندما أخذت الموظفة استراحة القهوة المدفوعة الأجر، كانت بحاجة إلى "المشي عبر المدخل المقابل للمكان الذي أقامت فيه سياج الحيوانات الأليفة".

وتم إدخالها إلى المستشفى ولكن تم تسريحها في نفس اليوم وتم إحالتها إلى عيادة العلاج الطبيعي الخارجية. وعادت المرأة إلى مهامها الكاملة بعد ستة أسابيع من السقوط.

ووجدت القاضية كاريل أن الإصابات التي لحقت بها "ناشئة عن عملها" وأن "الخطر الجسدي في مكان العمل، وهو سياج الحيوانات الأليفة" كان "سببًا مساهمًا كبيرًا في إصاباتها". كما أشارت إلى وجود "معلومات محدودة" حول التعويض الذي تسعى إليه الموظفة وقالت إنها ستستمع إلى الطرفين قبل إصدار هذه الأوامر.