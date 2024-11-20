الامارات | 25 هاوياً يعرضون مقتنياتهم الفريدة في ندوة الثقافة والعلوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد المر، في ندوة الثقافة والعلوم، أول من أمس، «معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة» في دورته السادسة، بحضور رئيس مجلس إدارة الندوة، بلال البدور، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور صلاح القاسم وجمال الخياط وعلي الشريف، والكاتب عبدالغفار حسين وسلطان صقر السويدي والدكتور سعيد حارب والدكتورة رفيعة غباش، ونخبة من المهتمين.

وأكد محمد المر أن زيادة المشاركين وتنوّع المشاركات في كل دورة خير دليل على اهتمام شريحة واسعة من الأشخاص بالاقتناء، الذي يمثل في الوقت ذاته نوعاً من التأريخ لفترات معينة من خلال تلك المقتنيات، سواء كانت كتباً أو أدوات شخصية أو تذكارات متنوّعة، وتمنّى استمرار المعرض بهذا التألق.

وذكر بلال البدور أن الدورة السادسة للمعرض اتسمت بتنوّع المعروضات وغرابة بعضها، ما جعل المعرض أكثر دهشة وتنوّعاً، وما سيشجع المزيد على المشاركة في الدورات المقبلة.

ويشارك في هذه الدورة 25 مشاركاً، بعضهم سبقت له المشاركة وبعضهم يشارك للمرة الأولى، وتنوّعت المقتنيات واختلفت الهوايات ما بين العمق والدهشة والخفة والإثارة، ويشارك أحمد سيف عبدالله الحساوي بمجموعة من النشرات البريدية الخاصة بالطوابع قبل قيام اتحاد دولة الإمارات، كما يشارك رجل الأعمال أحمد بن عيسى بن ناصر السركال، بعدد من الآلات الحاسبة منذ عام 1920 حتى الفترة الحالية، ويشارك أحمد محمد ناصر الزرعوني بمجموعة من عدة الطواش، وهو صاحب هوايات جمع الطوابع والعملات، واقتناء التحف القديمة، كما يشارك جمال علي بن ساحوه السويدي بمجموعة من المكاحل التراثية، وهو صاحب متحف شخصي بإمارة الشارقة وباحث في تاريخ العائلة وما يتعلق بها.

وشارك المقتني حسن أحمد بوصابر آل علي بمجموعة من زجاجات المشروبات الغازية الصغيرة، ويشارك المهندس راشد سعيد سالم بن سلومة النعيمي بمقتنيات كأس العالم 2022 الخاصة التي أقيمت في قطر، وتمثلت مشاركة المهندس رشاد محمد بوخش في عرض مجموعات مختلفة الأشكال والأحجام من علب الكبريت من مختلف أنحاء العالم.

وشارك المهندس سعيد يوسف شكري بمجموعة من الأطقم الشطرنجية ذات الأحجام المختلفة، كما شارك طالب محمد ناصر الزرعوني بقطع تمثل مشاركة أبوظبي في إكسبو 1970 – أوساكا – اليابان. ويشارك عبدالشكور حسين تهلك بمجموعة متنوّعة ونادرة من الأكواب من مختلف أنحاء العالم، وشارك الدكتور عبدالعزيز المسلم بمجموعة من الآلات الطابعة القيمة والأثرية.

كما شارك عبدالله راشد المر الكعبي بمجموعة من الدروع التذكارية عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وهو صاحب متحف ثقافي تراثي خاص في العين.

وعرض عبدالله بن محمد بن جاسم المطيري، مقتني العملات الأشهر، مجموعة من الكتب العربية والإنجليزية عن العملات في مختلف أنحاء العالم، كما شارك عبيد خلف المخمري بعرض مجموعة نادرة من الإصدارات الخاصة بمياه «سيرما» في الإمارات.

وشاركت المهندسة فتحية حسن الزرعوني بمجموعة من الأدوات المدرسية القديمة، وشاركت الفنانة الدكتورة كريمة الشوملي بمجموعة متنوّعة من براقع الإمارات ذات الأشكال المختلفة، وشارك الإعلامي محمد الجوكر بمجموعة من إصدارات الكتب الرياضية، وشارك الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء بمجموعة من الساعات اليدوية التي تحمل شعارات لجهات ومؤسسات إماراتية، أمّا محمد سيف المهيري فشارك بمجموعة من تذكارات نادي الشارقة، وشارك الدكتور محمد عبدالله المنصوري بعرض مجموعة من الإصدارات الأولى من الكتب لدولة الإمارات، أمّا نبيل عبدالرحيم قرقاش فيشارك للمرة الأولى في معرض المقتنيات ببعض الصحف الإماراتية والخليجية القديمة، أما يوسف أحمد إبراهيم الشامسي فشارك بمجموعة من الألبومات الرسمية الصادرة من مكاتب الإدارة البريدية على مستوى الوطن العربي.