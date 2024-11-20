الخليج اليوم .. اليمن.. مشهد تمثيلي يتحول إلى صدمة بعد مقتل "بطل المسلسل"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

لقي شاب عشريني مصرعه عن طريق الخطأ أثناء تصوير مشهد إطلاق نار في إحدى مناطق ريف محافظة إب، وسط اليمن، حيث تحولت الرصاصة الفارغة إلى طلقة حية.

وقالت مصادر محلية إن الشاب بشار عبدالرحمن الإدريسي قتل على يد صديقه، أثناء تصويرهما مشاهد تمثيلية لنشرها في قناتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتزامنت حادثة القتل مع تصوير إحدى حلقات مسلسل "قرية الشيخ بطاش" الذي تبثه قناة "البطاش" على منصة يوتيوب، بحسب ما نقلته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

وتحولت أجواء التصوير المرحة إلى صدمة، عندما أصبح مشهد القتل التمثيلي، حقيقة مأساوية أمام أعين الجميع بسبب وجود رصاصة حية داخل السلاح من دون اكتشافها.

المصادر ذكرت أن الجاني سلم نفسه لأسرة الضحية على الفور عقب الحادثة، لتبادر أسرة الضحية بالعفو عنه، بعد إدراكها أن ما جرى كان بدون قصد.