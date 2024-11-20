الخليج اليوم .. بيل غيتس: الأدوار العظيمة للسعودية تعزز مكانتها كرمز للإنسانية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، إن الأدوار العظيمة التي تقوم بها السعودية على الصعيد العالمي، مثل التزامها في دعم القطاع الصحي وتمويل المبادرات العالمية، مثل صندوق مكافحة شلل الأطفال، يعزز مكانتها بصفتها رمزاً للإنسانية، ويعكس رؤيتها ودورها الريادي على الساحة الدولية.

وفي الإطار ذاته، أعلن بيل غيتس، عن تأسيس شراكة استراتيجية بين مؤسسة مسك ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، تدعم تعزيز مشاركة الشباب في القطاع غير الربحي داخل المملكة والمنطقة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك في أثناء مشاركته ضمن فعاليات منتدى مسك العالمي.

وفي السياق ذاته، تهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تشجيع الشباب على تقديم حلول مبتكرة لقضايا التعليم والمواطنة العالمية عبر فتح آفاق جديدة للإبداع، وتحفيز العقول اللامعة عالميًا للتصدي للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا، في المقابل أشاد غيتس بالدور الريادي الذي تؤديه المملكة في دعم وتمكين الشباب، منوهًا بمبادرات مثل "منتدى مسك العالمي 2024"، التي تُعنى بتطوير مهارات الشباب وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال لديهم، وعدها نموذجا يحتذى به عالميًا.