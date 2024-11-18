القاهره - الخليج 365
مهنياً: مبروك للقوس تغيير كامل بانتظارك طاير من الفرح انشالله تحقق كل امنياتك وان شاء الله بشوفك من اسعد الناس انت امام تغيير مصيري اعتبارا من هذا الاسبوع المهم جدا جدا مع انتقال الشمس من العقرب الى برجك لتنضم الى عطارد بالاضافة الى وجود المريخ في الاسد الناري الصديق تاثيرات مهمة جدا ترافقك فتنتهي من مرحلة التعب والهموم لتبدأ مرحلة مهمة حركة نشاط فترة تستمر تقريبا ثلاثين يوما مدعوما من الحظ المطلق حاول ان تستفيد وتحقق الانجازات والامنيات
عاطفياً: لن تكون وحيداً بل ستفرح بلفتة لطيفة هذا الاسبوع الجميل والعذب اتحت تاثيرات كوكب الحب من البيت الثاني بيت الدعم والثقة بالنفس لذي يحمل اليك فرص مناسبة للوصول الى تفاهم مع العائلة ولتعزيز الروابط مع الاولاد والشريك للعازب باستطاعتك قلب الصفحة والتحضير للانتقال الى مرحلة جديدة أكثر متانة واستقرار كأرتباط رسمي خطوبة او زواج
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "القوس" من السبت 16 تشرين الثاني إلى الجمعة 22 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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