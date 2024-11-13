مكياج يومي ناعم على طريقة النجمات يلهمك إطلالة جذابة وبسيطة في آن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:27 مساءً - يعد المكياج اليومي الناعم أحد أبرز الصيحات الجمالية التي تعتمدها النساء في حياتهن العملية واليومية، وتعتمده المرأة بأساليب وألوان مكياج مختلفة وفقاً لذوقها وشخصيتها وبما يتناسب مع إطلالتها اليومية، سواء كانت في البيت أو العمل أو لموعد غداء مع الأصدقاء. وغالباً ما يرتكز المكياج اليومي الناعم على ألوان ظلال العيون الخافتة والخفيفة التي تبرز جمال المرأة الطبيعي بعيداً عن المكياج الصارخ والقوي، إلى جانب مكياج بشرة ناعم جداً وألوان أحمر شفاه هادئة، وهكذا يكون المكياج متكاملاً ومتناسقاً.

وإذا كنت ترغبين في الحصول على مكياج يومي ناعم يبرز ملامحك بأسلوب هادئ، يمكنك اتباع أسلوب النجمات اللاتي ظهرن على حساباتهن الخاصة في إنستغرام بأجمل أساليب المكياج اليومي الناعم، لتختاري الأنسب لك وما يليق باللوك الذي ترغبين في اعتماده.

وهنا رصدنا لك باقة منوعة من أساليب المكياج اليومي الناعم على غرار النجمات لتختاري منها الأنسب لك.

مكياج برونزي ناعم على طريقة ياسمين صبري

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إذا كنت من محبات الألوان الترابية اللامعة وتحديداً البرونزية خلال النهار، يمكنك اعتماد أسلوب الممثلة ياسمين صبري التي تألقت في إحدى إطلالاتها الجمالية بمكياج برونزي ناعم وبسيط ارتكز على القليل من الظلال البرونزية فوق جفن العين المتحرك مع الماسكرا الخفيفة والفاونديشن البرونزي اللامع المصقول بالبلاش المشرق البرونزي وأحمر الشفاه النيود، ومع مكياجها اختارت تسريحة ذيل الحصان بالضفيرة الطويلة المصقولة، يمكنك التألق بهذه الإطلالة في أوقات العمل أو خلال زيارة لأحد الأصدقاء أو غداء عمل.

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مكياج خوخي خفيف من وحي نور الغندور

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أما إذا كنت تفضلين الألوان النارية الخفيفة لإطلالتك اليومية، ننصحك بأسلوب الممثلة نور الغندور التي اعتمدت في إحدى إطلالاتها اليومية مكياجاً خوخياً ناعماً ارتكز على الظلال الخوخية الخفيفة فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا المطولة للرموش، واختارت الفاونديشن المناسب على لون بشرتها السمراء مع البلاش الترابي الخفيف، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الغلوسي الطبيعي، ومع مكياجها اختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف مع الغرة الوسطية المتدرجة، هذه الإطلالة مناسبة جداً لمختلف أوقات النهار.

مكياج كلاسيكي ناعم من نور علي

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وفي حال كنت تمتلكين ذوقاً كلاسيكياً لجهة صيحات المكياج اليومية، قد يناسبك مكياج الممثلة نور علي، التي تألقت في إحدى إطلالاتها بمكياج كلاسيكي ناعم ارتكز على القليل من الماسكرا والفاونديشن الموحد على لون بشرتها البيضاء إلى جانب أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان الجانبية مع مكياجها، يمكنك اعتماد هذه الصيحة الناعمة التي تزيدك جاذبية خلال غداء مع الأصدقاء أو زيارة عائلية.

مكياج وردي ناعم على طريقة ماغي بو غصن

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ويعد المكياج الوردي الناعم خياراً مثالياً لك في مكياجك اليومي، حيث يمكنك اعتماده على غرار الممثلة ماغي بو غصن التي طبقت ظلال العيون الوردية الناعمة فوق جفن العين المتحرك مع القليل من طبقات الماسكرا على الرموش، واختارت الفاونديشن الطبيعي المناسب للون بشرتها البيضاء إلى جانب أحمر الشفاه الوردي الخفيف، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر المجعد الطويل مع الفرق الوسطي للغرة. هذه الإطلالة شبابية جداً وتمنحك مظهراً أكثر حيوية.

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مكياج نيود ناعم من دانييلا رحمة

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أما صيحة المكياج النيود الناعم المناسب لإطلالاتك خلال العمل أو في المنزل، فيمكنك تطبيقها أسلوب الممثلة دانييلا رحمة التي ظهرت في إحدى إطلالاتها المنزلية بمكياج نيود خفيف ارتكز على الظلال الخفيفة فوق الجفن العلوي للعين مع القليل من الماسكرا ومكياج البشرة الطبيعي الذي أبرز بشرتها البيضاء وأحمر الشفاه النيود البسيط، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي الناعمة مع الفرق النصفي للغرة.

مكياج زهري ناعم على طريقة نادين نجيم

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وإذا كنت ممن يفضلن الألوان الزهرية في المكياج اليومي، ننصحك بطريقة الممثلة نادين نجيم التي اعتمدت مكياجاً زهرياً ناعماً يناسب الكثيرات في العمل أو الزيارات اليومية، حيث طبقت القليل من الظلال الزهرية الناعمة فوق جفن العين المتحرك مع الماسكرا المطولة للرموش، واختارت مكياج البشرة الطبيعي والموحد مع أحمر الشفاه الزهري الخفيف، كذلك اختارت تسريحة شعر طبيعية بشعرها الكيرلي الطويل.

طريقة تطبيق مكياج يومي ناعم بالخطوات

لتحصلي على مكياج يومي ناعم يناسب أوقات النهار المختلفة، اتبعي هذه الخطوات السهلة والبسيطة: