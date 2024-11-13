عشية انطلاقه.. إطلالات جمالية من النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته السابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - ينطلق مساء اليوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024 في دورته الـ45، بمشاركة 194 فيلماً من 72، وسيشتمل على فعاليات فنية متعددة، بما فيها عروض السجادة الحمراء وعروض فنية دولية وعربية وأفريقية. وخلال المهرجان، الذي يعد واحداً من أعرق المهرجانات الفنية في العالم العربي، ستتألق النجمات بحضورهن على السجادة الحمراء من خلال أزيائهن وأساليب المكياج وتسريحات الشعر التي سيخترنها، والتي ستكون كالعادة متنوعة ما بين الصيحات الجمالية الناعمة والإطلالات القوية؛ كل منهن بحسب شخصيتها وأسلوبها.

وعشية انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الجديدة، نعود بالذاكرة إلى مجموعة من الإطلالات الجمالية التي تألقت بها نجمات المهرجان في دورته السابقة والتي أقيمت في شهر نوفمبر 2022.

تارا عماد بمكياج زهري خافت مع تسريحة الشعر الويفي المنسدل

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الممثلة وعارضة الأزياء تارا عماد، التي تتميز بإطلالاتها الجمالية الناعمة في غالبية الأحيان، وقد اختارت إطلالة أنثوية ناعمة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي 2022، اعتمدت فيها مكياج عيون ارتكز على ظلال العيون الزهرية الخافتة فوق الجفن العلوي مع الأيلاينر الرفيع الأسود الذي غمر منبت الجفون العلوية، والرموش البارزة، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه النيود المات القريب إلى لون بشرتها. في المقابل اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل المزينة بمشابك الشعر الناعمة.

منة شلبي بمكياج نيود ناعم وتسريحة ذيل الحصان المنخفض

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الممثلة منة شلبي تألقت هي أيضاً على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي 2022، واختارت إطلالة جمالية ناعمة، هي التي لطالما عُرفت بإطلالاتها البسيطة بلمسات أنثوية ناعمة، وقد اختارت فيها مكياج عيون نيود ناعم مع الكحل الأسود الذي غمر العين والرموش المستعارة الكثيفة، إلى جانب أحمر الشفاه المات باللون النيود المائل إلى البني. كذلك، تألقت بتسريحة ذيل الحصان المنخفض بالفرق النصفي مع الغرة المسحوب بالكامل إلى الخلف.

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سينتيا خليفة بمكياج رمادي لامع وتسريحة الشعر المموج المنسدل بالغرة المبللة

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تألقت الممثلة سينتيا بإطلالات جمالية عدة خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة، وجاءت جميعها أنيقة ومتميزة، وقد اخترنا واحدة من هذه الإطلالات، والتي اعتمدت فيها مكياجاً عصرياً قوياً ارتكز على ظلال العيون الرمادية المات فوق كامل الجفن العلوي وتحت العين مع لمسة لامعة وسط الجفن العلوي، مع الأيلاينر الرفيع الذي غمر منبت الرموش العلوية، إلى جانب أحمر الشفاه النيود اللامع المحدد بالكونتور البني الفاتح. وأكملت إطلالتها بتسريحة الشعر المموج مع الغرة المبللة المسحوبة بالكامل إلى الخلف.

بسنت شوقي بمكياج فخم وتسريحة الشعر المبلل المنسدل

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الممثلة بسنت شوقي، التي تخطف الأنظار بإطلالاتها الجمالية الأنثوية الجذابة، لا سيما خلال الفترة الأخيرة، اعتمدت في إحدى احتفاليات مهرجان القاهرة السينمائي 2022، إطلالة شبابية عصرية، اعتمدت فيها مكياج عيون لامعاً باللون الفضي والأسود مع الكحل الذي غمر كامل العين، وأحمر الشفاه النيود القريب إلى لون بشرتها. كذلك، اختارت تسريحة الشعر المبلل المنسدلة مع الفرق الجانبي.

أمينة خليل بمكياج سموكي وتسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة

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الممثلة أمينة خليل بدورها كانت لها إطلالات جمالية مميزة جداً في الدورة السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي، وطغت عليها جميعها اللمسات الأنثوية العصرية، وفي واحدة منها تألقت بفستان فضفاض طويل باللون الزهري 2022، ونسقت معه مكياج عيون سموكي بتدرجات اللون الزهري الفاتحة والداكنة، مع الأيلاينر الأسود المسحوب إلى خارج العين مع الرموش الطويلة والكثيفة، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه النيود. في المقابل، اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة المصقولة مع الفرق النصفي والغرة المسحوبة بالكامل إلى الخلف.



مي عمر بمكياج عيون غامق مع تسريحة الشعر المالس المنسدل

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أما الممثلة مي عمر فاختارت إطلالة أنثوية لافتة على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي 2022، اعتمدت فستاناً طويلاً من الغوبور باللون الأسود، واعتمدت إلى جانبه مكياج عيون ارتكز على ظلال العيون الغامقة فوق الجفن العلوي، والأيلاينر الأسود المسحوب إلى الأعلى خارج العين، جنباً إلى جنب مع الرموش المستعارة البارزة، وأحمر الشفاه الأحمر المخملي. ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر المالس المنسدل مع الفرق النصفي.

درة زروق بمكياج سموكي بني وتسريحة الكعكة العالية

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بدورها، تألقت الممثلة درة زروق كعادتها بإطلالة راقية ومميزة لفتت الأنظار بها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي 2022، حيث اختارت مكياج عيون سموكي باللون البني مع رسمة الأيلاينر البني الرفيع المرفوع إلى الأعلى عند الزاوية الخارجية للعين، إلى جانب أحمر الشفاه النيود الطبيعي المحدد بالكونتور البني. إلى جانب ذلك، اعتمدت تسريحة الكعكة العالية الأنيقة مع الفرق النصفي والغرة المسحوبة بإتقان وبالكامل إلى الخلف.

ليلى علوي بمكياج دافئ وتسريحة الشعر الويفي المنسدل

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النجمة ليلى علوي لفتت الأنظار بإطلالاتها الجمالية الأنيقة بلمساتها الشبابية في الدورة السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي، وفي إحداها اختارت مكياج عيون دافئاً بتدرجات اللون البني فوق الجفن العلوي وعلى منبت الجفن السفلي، إضافة إلى الكحل البني داخل العين، مع الرموش الطويلة والكثيفة وأحمر الشفاه النيود الوردي. كما اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل مع الفرق الجانبي.

نيللي كريم بمكياج بنفسجي مع تسريحة الشعر المسحوب إلى الخلف

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الممثلة نيللي كريم من جهتها، اختارت إطلالة جمالية لافتة، ارتكزت على مكياج عيون باللون البنفسجي الفاتح فوق الجفن العلوي، مع ظل العين الداكن عند الزاوية الخارجية للجفن والمسحوب نحو الزاوية الخارجية للعين، إلى جانب الرموش البارزة وأحمر الشفاه الوردي الخافت الغلوسي. كما اعتمدت تسريحة الشعر المسحوب إلى الخلف والملفوف عند مستوى العنق، مع الغرة الجانبية المالسة المسحوبة بعناية إلى الخلف.