الامارات | بالأبيض والأسود.. عدسة صينية تحصد كبرى جوائز «حمدان بن محمد الدولية للتصوير»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأبيض والأسود.. عدسة صينية تحصد كبرى جوائز «حمدان بن محمد الدولية للتصوير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مساء أمس، الحفل الختامي للدورة الـ13 لـ«جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، التي حملت عنوان «الاستدامة»، وقد أُقيم في «متحف المستقبل» بدبي.

وأكدت سموّها أن دبي تحوّلت، بفضل رؤيتها المستقبلية المتفردة، إلى حاضنة للمبادرات المبتكرة، والجوائز العالمية التي جعلت منها مصدراً للإلهام، وملتقى للمبدعين والكفاءات المميّزة في المجالات كافة، لافتة إلى أن «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي» تعكس جوهر الإمارة المُلهِم، وتنوّعها الثقافي، وقوة مشهدها البصري والإبداعي.

دبي الطموحة

وقالت سموّها: «تُجسّد الجائزة بفئاتها المتنوعة تطلّعات دبي الطموحة وريادتها، وتُعزّز مكانتها على الخريطة العالمية وجهةً جاذبةً للمصورين والمبدعين، كما تبرز قدرة الإمارة على بناء جسور التواصل بين الشعوب والمجتمعات الإنسانية، حيث تُكرّم أصحاب المواهب الذين تمكنوا عبر أعمالهم الإبداعية من سرد قصص ثقافات العالم، وتوثيق عادات وتقاليد الشعوب، وتقديم رسائل مهمة تعبّر عن المجتمعات وتراثها، ما يسهم في الارتقاء بمبدعي التصوير في الإمارات والمنطقة العربية وتعزيز حضورهم على الساحة الفنية الدولية»، لافتة إلى أن الجائزة تواكب توجهات الدولة وسعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تركز في دورتها الحالية على مفهوم «الاستدامة»، وهو ما يعكس وعي القائمين عليها، وفكرهم الخلّاق، وإيمانهم بأهمية دور الثقافة والفنون في تعزيز الاستدامة، ما يسهم في تحسين حياة المجتمعات.

صناعة الصورة

وقد بدأت مراسم الحفل بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات، تلته كلمة ترحيبية لأمين عام الجائزة، علي خليفة بن ثالث، شكر خلالها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على رعاية سموّه للجائزة، وقال خلال كلمته: «في عامنا الـ13 لم يعد الكمّ هو معيار النجاح بعد وصولنا للعالم من خلال 205 دول، ما يعنينا هو الارتقاء بالمصوّر وصناعة الصورة، لقد أيقن سموّ راعي الجائزة أن الجائزة دخلت مرحلة جديدة، فيها الإبداع البشري هو جوهر التقدير والتكريم والاهتمام.. إن رفع مجموع الجوائز لمليون دولار ما هو إلا مُقدّمة لتقدير سموّه».

كما أشاد بن ثالث بتفوّق العدسة الإماراتية والعربية في هذا المحفل الدولي بقوله: «على مدار 13 عاماً نجحت جائزة (هيبا) في تعزيز حضور دبي الفني والثقافي، وصنعت فارقاً ملموساً في مجتمعات المصورين إقليميّاً ودوليّاً، وأنشأت قاعدة إبداعية صلبة في دبي، نجحت في تطوير المصوّر الإماراتي، بأن وصل للمستويات الدولية، وامتلك قدرات تنافسية عالية، كما أن وجود فائزين من الإمارات وفلسطين والسعودية وسورية دليل على أن التفوق العربي فرض نفسه باستحقاق على الساحة العالمية».

وعبّر بن ثالث عن سعادته بوجود ستة فائزين بمراكز مختلفة، من المقيمين بدولة الإمارات قائلاً: «أكثر من ربع الفائزين بجوائز هذه الدورة يعيشون على هذه الأرض الطيبة، مستفيدين من البيئة المُحفّزة على الإبداع والابتكار والمنافسة، وهذا يعزز الريادة الإماراتية في اجتذاب المواهب والمبدعين من جميع أنحاء العالم».

طبيعة وتكنولوجيا

وقامت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 200 ألف دولار، وكانت من نصيب المصور الصيني، ليبينغ كاو، الذي وثّقت صورته مشهداً من أستراليا بالأبيض والأسود، تلتقي فيه الطبيعة بالتكنولوجيا، إذ ترتفع توربينات الرياح الشاهقة ارتفاعاً بارزاً في الأفق، لتدور ببطء مع النسيم، مُجسِّدةً القوة الهادئة للطاقة المتجدّدة، ومن خلفها تظهر سماء مُحرِّكة للنفس تتلألأ فيها السحب المتصاعدة التي تتبدل وتتغيّر، ما يخلق خلفية ديناميكية، ويضيف مجرى النهر الجاف أسفل التوربينات عمقاً إلى الصورة، مُذكِّراً بأهمية الممارسات المستدامة في عالم يواجه تحديات بيئية.

الجوائز الخاصة

وقامت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين بالجوائز الخاصة، حيث نال لقب الجائزة التقديرية المصور الهولندي جيمس فيليب نيلسون، نظراً لإسهاماته الفوتوغرافية المميّزة، وتفاعله مع المجتمعات الأصيلة فناً وتوثيقاً، ومشاريعه التي صنعت فوارق مهمة في العلاقات الإنسانية بين الشعوب والحضارات المختلفة، أما «جائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي» فقد مُنِحت للمصورة الإماراتية، سلمى السويدي، نظير جهودها الكبيرة ومثابرتها الجادة في دراسة وتوثيق البيئة البرية وأنواع الطيور في الدولة، وكتابها «الطيور الشائعة وأعشاشها في الإمارات العربية المتحدة»، الذي يُعدُّ مشروعاً فنياً رائداً ورافداً علمياً مهماً.

«جائزة مصور العام من هيبا» التي تُقدّم للمرة الأولى كانت من نصيب المصور الفلكي السوري، سامي العُلبي، وهو من أبرز مصوري الفلك والنجوم والطبيعة في الشرق الأوسط، وقد اشتُهر بمشاريعه لتصوير النجوم من الزوايا المظلمة في شبه الجزيرة العربية، حيث نُشِرت أعماله في أكثر من 80 صحيفة وموقعاً ومجلة محلية وعالمية.

جوائز «الاستدامة»

وقامت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين بمحور «الاستدامة»، وكان المركز الأول من نصيب المصور رويوان هوانغ من الصين، تليه المصورة الفرنسية فيرجيني إليس في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاء المصور الهندي رانجاناثان موكي.

المحور العام

كما كرّم علي خليفة بن ثالث الفائزين في المحور «العام - الملوّن»، حيث فاز بالمركز الأول راهول فيشواناث ساشديف من الهند، وحلّت ثانياً المصورة السعودية يُمن بنت محمد المنلا، بينما جاء المصور العُماني، أحمد بن عبدالله الحوسني، في المركز الثالث.

أما المحور «العام - الأبيض والأسود» فقد انتزعت صدارته المصورة الأميركية، رينيه كابوزولا، تلاها ثانياً المصور هيكادوا لياناج براسانثا فينود من سريلانكا، وجاء ثالثاً المصور اتيب حسين من الهند.

محور «ملف مصور»

كرّم رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، الفائزين في محور «ملف مصوِّر»، حيث فازت المصورة الفلسطينية، فاطمة الزهراء شبير، بالمركز الأول، تلتها سارة ووترز من هولندا في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب الصيني وين بينغ.

التصوير الرياضي

كرّمت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، الفائزين في محور «التصوير الرياضي»، حيث حصد المركز الأول المصور الألماني توبياس فريدريش، تلاه المصور الأميركي كريم ايليا في المركز الثاني، ثم المصور هيندرا أجوس سيتياوان من إندونيسيا في المركز الثالث.

مقاطع الفيديو القصيرة

كرّم وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء الجائزة، عبدالرحمن بن محمد العويس، الفائزين بمحور مقاطع فيديو قصيرة «لمنصات التواصل الاجتماعي»، فقد جاء أولاً المصور الروسي ألكسندر تسوبرون، تلاه ثانياً المصور السويدي نوربرت فون نيمان، أما المركز الثالث فكان من نصيب المصور الهندي أبهين كيزاكي فيتيل.

لطيفة بنت محمد:

. دبي تحوّلت بفضل رؤيتها المستقبلية المتفردة إلى حاضنة للمبادرات المبتكرة والجوائز العالمية.

. تجسّد الجائزة تطلعات دبي الطموحة وريادتها، وتعزز مكانتها على الخريطة العالمية وجهةً جاذبةً للمصورين والمبدعين.

علي بن ثالث:

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