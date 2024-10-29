الامارات | "ماكدونالدز" تنفي وجود بكتيريا قاتلة في "برغر الجبن"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير سلسلة التوريد في "ماكدونالدز"، سيزار بينيا إن الاختبارات لم تثبت وجود بكتيريا الإشريكية القولونية في شرائح اللحم التي تستخدم في برغر الجبن الذي تنتجه "ماكدونالدز".

وجاء في تصريح لسيزار بينا:"يبدو أن المشكلة كانت مرتبطة بمكون معين ومنطقة جغرافية معينة، ونحن لا نزال واثقين من أن أي منتج ملوث مرتبط بهذا التفشي قد تمت إزالته من سلسلة التوريد لدينا ومن جميع المطاعم".

وأضاف:"تم إبلاغ ماكدونالدز بأن هيئة الزراعة في كولورادو أكملت الاختبارات التي أكدت عدم اكتشاف أي بكتيريا إشريكية قولونية في العينات المأخوذة من شرائح اللحم البقري من المطاعم في المنطقة".

وقال بيان صادر عن ماكدونالدز:"تم إبلاغنا أنه لا توجد خطط لمزيد من اختبار شطائر اللحم البقري".

وكانت مؤسسة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) قد أعلنت في وقت سابق أن ما يقرب من 50 شخصا في الولايات المتحدة أصيبوا بالإشريكية القولونية نتيجة تناول شطائر البرغر في "ماكدونالدز"، ونقل 10 أشخاص إلى المستشفى، وتوفي شخص آخر في كولورادو، وذكرت المؤسسة لاحقا أن عدد الأميركيين الذين أصيبوا بالإشريكية القولونية تجاوز 70 شخصا، بينهم 22 دخلوا المستشفى.

وذكرت قناة "CBS" سابقا أن "ماكدونالدز" أزالت من 20 % من مطاعمها الموجودة في الولايات المتحدة الشطائر المعروفة باسم "رويال تشيزبرغر" بعد تفشي مرض الإشريكية القولونية الذي يعتقد أنه ناجم عن البصل غير المطبوخ.

وأشارت " NBC News" أيضا إلى أن سلسلة الوجبات السريعة الأمريكية الكبرى، مثل Burger King وTaco Bell وKFC وPizza Hut قامت بإزالة البصل من منتجاتها في بعض المطاعم، على غرار "ماكدونالدز".