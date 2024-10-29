ما تأثير اختلاف الجنس على العادات الغذائية والوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجريت في جامعة واترلو في كندا ونُشرت في مجلة "Computers in Biology and Medicine"، عن اختلافات جذرية بين الرجال والنساء في الطريقة التي يعالجون بها الطعام ويخزنون الطاقة، ما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على خسارة الوزن، وفقا لموقع "ScienceAlert".

الاختلافات:

أظهرت النتائج أن الرجال والنساء يختلفون بشكل كبير في استجاباتهم الأيضية للأطعمة، خاصة بعد فترات الصيام، فبينما يفضل الرجال الوجبات الغنية بالكربوهيدرات، مثل الشوفان والحبوب، تفضل النساء الوجبات الغنية بالدهون الصحية، مثل الأفوكادو، هذه الاختلافات تعود إلى آليات بيولوجية معقدة تحدث داخل الجسم، حيث يقوم كل جنس بتحويل الطعام إلى طاقة وتخزين الدهون بطرق مختلفة.

آلية العمل:

استخدم الباحثون نماذج رياضية معقدة لتحليل هذه العمليات، ووجدوا أن دورة TG-FFA تؤدي دورا مهما في هذه الاختلافات.

هذه الدورة مسؤولة عن تبادل وتحرير الدهون الثلاثية والأحماض الدهنية الحرة في الجسم، وتؤثر بشكل كبير على كيفية استخدام الطاقة وتخزين الدهون.

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