الامارات | توب 5 أفلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1. «فينوم»



فشل فيلم الأبطال الخارقين الجديد «فينوم: ذي لاست دانس» في تحقيق إيرادات مشابهة لما حصده الجزءان السابقان من السلسلة في أيام العرض الأولى، لكنه تصدّر مع ذلك بسهولة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، إذ قُدّرت مبيعات التذاكر بنحو 51 مليون دولار، وفق متخصصين في القطاع.

ويؤدي توم هاردي مجدداً دور صحافي ساخط يتحوّل إلى كائن فضائي مرعب بأسنان ضخمة، في الفيلم الذي يشارك فيه، أيضاً، تشيوتيل إيجيوفور وجونو تيمبل.

51 مليون دولار



2. «سمايل 2»

تراجع فيلم الرعب «سمايل 2» من إنتاج شركة باراماونت مركزاً واحداً فقط، عن افتتاح عطلة نهاية الأسبوع الماضي، محققاً 40.7 مليون دولار، على ما ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة في مراقبة القطاع. وتؤدي ناومي سكوت في هذا الفيلم دور نجمة بوب مضطربة تعاني لعنة قاتمة.

40.7 مليون دولار



3. «كونكلاف»

ذهب المركز الثالث إلى فيلم التشويق الجديد «كونكلاف» من إنتاج شركة «فيلم نيشن»، بإيرادات بلغت 6.5 ملايين دولار. وفي هذا العمل، يجد رالف فاينز، الذي يؤدي دور كاردينال يُدعى «لإدارة» انتخابات جديدة، ليجد نفسه داخل دوامة من الصراعات بين الشك والطموح.

6.5 مليون دولار



4. «ذي وايلد روبوت»

في المركز الرابع، بتراجع مركزين، حلّ فيلم «ذي وايلد روبوت» من إنتاج يونيفرسال ودريم ووركس أنيميشن، الذي تدور أحداثه حول روبوت يضطر إلى التعايش مع مخلوقات الغابة الغامضة بعد أن تقطعت به السبل على جزيرة نائية. وحقق الفيلم 6.4 ملايين دولار.

6.4 مليون دولار

5. «وي ليف إن تايم»

في المركز الخامس، جاء فيلم «وي ليف إن تايم»، وهو دراما رومانسية من إنتاج استوديو كانال، بإيرادات بلغت 4.8 ملايين دولار. ويشارك في بطولته أندرو غارفيلد وفلورنس بيو.

4.8 مليون دولار