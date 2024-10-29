الامارات | «أوكسفام»: غازات أثرياء أوروبا أكثر تسبباً للاحتباس الحراري     

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر تقرير جديد من منظمة أوكسفام صدر، أمس، أن الشخص فائق الثراء في أوروبا يطلق، خلال أسبوع واحد، الكمية نفسها التي يطلقها شخص واحد من فقراء العالم على مدى حياته من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقالت مستشارة سياسة عدم المساواة والضرائب في الاتحاد الأوروبي لدى أوكسفام، كيارا بوتاتورو، في بيان: «يعامل الأثرياء في أوروبا كوكبنا كملعب شخصي لهم».

ونشرت «أوكسفام» الدراسة قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ كوب 29، الذي سيعقد في باكو في نوفمبر المقبل، والذي يركز على كيفية تمويل مشاريع التخفيف من آثار تغيّر المناخ في الدول النامية.

وتسعى المنظمة غير الحكومية لمكافحة الفقر إلى إعادة التركيز على الأثرياء، داعية إلى فرض ضرائب على الثروة، وضرائب أكثر على الأصول مثل الطائرات الخاصة واليخوت الفاخرة.