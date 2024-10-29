الامارات | اليابان: تأخر قياسي في تساقط الثلوج على جبل فوجي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لايزال جبل فوجي، أحد أشهر رموز اليابان، خالياً من الغطاء الثلجي، حتى الأمس، في وضع غير مسبوق في هذا الوقت من العام منذ بدء التسجيلات قبل 130 عاماً، كما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وفي العادة، تكسو الثلوج قمة هذا البركان بدءاً من الثاني من أكتوبر. وفي العام الماضي، رُصدت أول رقاقات ثلجية على هذا الجبل في الخامس من أكتوبر. ولكن هذا العام، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، لم يُلاحَظ تساقط للثلوج.

ومنذ بدء التسجيلات في عام 1894، لم يتأخر يوماً رصد أول تساقط للثلوج بعد 26 أكتوبر، وهي عتبة قياسية سُجلت نحو مرتين، في عامي 1955 و2016.

ويغطى جبل فوجي بالثلوج معظم أيام العام باستثناء الفترة من يوليو إلى سبتمبر. ويختار الكثير من المتنزهين بعد ذلك السير فيه بعد حلول الظلام، لمشاهدة شروق الشمس من قمته على ارتفاع 3776 متراً.