الامارات | استنفار في سيؤول قبل الاحتفال بـ «الهالوين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن يتم نشر 300 من رجال الشرطة في منطقتين شهيرتين في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، لدعم أنشطة إدارة إجراءات السلامة قبل احتفالات «الهالوين»، الخميس المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن وكالة الشرطة الوطنية قالت، أمس، إن رجال الشرطة ومسؤولي الدوريات سيقومون بأنشطة إدارة إجراءات السلامة حتى الخميس المقبل في المواقع الشهيرة التي من المرجح أن تجتذب حشوداً كبيرة. ونُشرت قوات شرطية، مساء أول من أمس، في منطقة هونجداي وإيتوان، للسيطرة على الحشود الكبيرة، وتوفير ممرات آمنة.

وكان أكثر من 140 شخصاً قد لقوا حتفهم، وأصيب العشرات في حادث تدافع في منطقة إيتوان، خلال الاحتفال بـ«الهالوين» خلال عام 2022.

وأثارت هذه المأساة (أو فاجعة الهالوين كما أطلق عليها) ردود فعل واسعة حينها، وشُكّلت لجنة تحقيق لمعرفة الملابسات.