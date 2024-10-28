الامارات | «الشارقة للتعليم الخاص» جاهزة لمعرض الكتاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك هيئة الشارقة للتعليم الخاص في الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب من السادس إلى 17 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، إذ ستسجل حضورها في هذه التظاهرة الثقافية إلى جانب نظيراتها من المؤسسات الحكومية والخاصة، ودور النشر العريقة.

وتتضمن مشاركة الهيئة في النسخة الأحدث من معرض الشارقة الدولي للكتاب، مجموعة من المبادرات والفعاليات التي أطلقتها، وتستقطب سنوياً أعداداً كبيرة من الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء المجتمع التعليمي وجميع أفراد المجتمع، وتقدم فعاليات طلابية متنوعة تهدف إلى تعزيز التجربة التفاعلية للزوار، ما يسهم في خلق بيئة تعليمية وثقافية غنية ومتكاملة.