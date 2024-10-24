أسباب التصبغات في الوجه وأفضل الطرق للتخلص منها.. دليلك لبشرة نقية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 02:53 مساءً - لا يمكن تجاهل مشكلة التصبغات في الوجه على الإطلاق؛ لأنها إحدى المشاكل الشائعة بين النساء، التي تؤثر بشكل كبير على مظهر البشرة وتفقدها رونقها ونضارتها وجمالها، وبالتالي إذا كنتِ من النساء اللواتي يعانين من التصبغات في الوجه؛ من المهم أن تتبعي الخطوات المناسبة للتخلص منها؛ كي لا تصبح متجذرة في بشرة وجهك، فيصبح من الصعب إزالتها، وأيضاً من المفيد أن تتعرفي إلى أسباب التصبغات في الوجه؛ كي تتجنبيها وتتفادي معها ظهور تلك البقع الداكنة المزعجة في الوجه، والأهم أن تتبعي أفضل الطرق للتخلص منها بشكل نهائي.

وهنا، رصدنا لكِ أبرز أسباب التصبغات في الوجه وأفضل الطرق لإزالتها ومحاربة ظهورها.

تصبغات الوجه.. هذه أبرز أسبابها

التعرّض المباشر لأشعة الشمس من دون وضع الواقي الشمسي: تحتوي البشرة على خلايا تسمى الخلايا الصباغية التي تخزّن وتنتج لوناً داكناً، وهو التصبغات، وتُعرف باسم الميلانين. استجابةً للضوء أو الحرارة أو الأشعة فوق البنفسجية أو عن طريق التحفيز الهرموني، تنتج الخلايا الصباغية المزيد من الميلانين، وبالتالي تظهر التصبغات الجلدية.

الحمل والولادة: أثناء الحمل والولادة، تحفّز الهرمونات الداخلية؛ أي الهرمونات التي تنتج طبيعياً في الجسم، الخلايا الصبغية (خلايا إنتاج الميلانين الموجودة في الطبقة القاعدية من البشرة)، مما يعزز من إنتاج المزيد من الميلانين، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور التصبغات في الوجه.

البثور العميقة بمختلف أنواعها، لاسيما حب الشباب: حين تصبح البثور عميقة في الوجه، يصبح من الصعب إزالتها، فيتحول لونها تدريجياً إلى اللون الأسود أو البني، أو ما يعرف بالتصبغات الجلدية العميقة.

تقشير البشرة المبالغ فيه: دائماً ما ينصح الاختصاصيون بعدم تقشير البشرة المبالغ فيها، كونه يجرد البشرة من زيوتها، فيصيبها بالجفاف ويضعفها، ويسهل بذلك ظهور التصبغات في الوجه.

كما يعد جفاف بشرة الوجه ونقص الفيتامينات في الجسم وتغيّر الهرمونات في جسم المرأة في مراحل مختلفة، من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التصبغات في الوجه.

أفضل الطرق للتخلص من التصبغات

التقشير للتصبغات الجلدية العميقة

امرأة تخضع لإحدى طرق التقشير بالليزر

التقشير باستخدام أحماض الوجه: تعد أحماض الوجه أحد أفضل أنواع التقشير للتصبغات، فهي تعمل على تقشير الطبقة العليا من البشرة، لتظهر خلايا جلد جديدة وتحل محل تلك الميتة والقديمة، مما يساعد في توحيد لون البشرة والتخلص من التصبغات وجعل ملمس البشرة ناعماً كالحرير. وتتوافر العديد من أحماض الوجه في الصيدليات، في مقدمتها أحماض ألفا هيدروكسي؛ مثل حمض الغليكوليك واللاكتيتك والستريك. التقشير بواسطة الريتينويد: الريتينويدات هي من بين بعض أقدم مكونات العناية بالبشرة التي تم استخدامها لتقشير البشرة وتجديدها، حيث يسمح هيكلها الجزيئي الصغير بالتغلغل بعمق في الجلد والتخلص من خلايا الجلد المتراكمة أسفل البشرة وعلى سطحها. التقشير الكيميائي: يستخدم التقشير الكيميائي الأحماض بتركيزات أقوى لمعالجة المنطقة المرغوبة من الجلد المصابة بالتصبغات، فتقلل من ظهور فرط التصبغ عن طريق إزالة الطبقة العليا من الجلد، كما أنه يخترق طبقات الجلد الوسطى لتعزيز نتائج التقشير والتخلص من التصبغات. التقشير بالليزر: خلال التقشير بالليزر، يتم استخدام حزم مستهدفة من الضوء لتقليل فرط التصبغ، والتلخص من التصبغات. وهناك أنواع عدة من التقشير بالليزر، منها تقشير ليزر ثاني أكسيد الكربون، وتقشير بالليزر فراكشنال. التقشير بواسطة العلاج بالضوء النبضي المكثف (IPL): يحفز هذا النوع من التقشير على إنتاج الكولاجين ومعالجة مشكلة فرط التصبغ والتخلص من التصبغات والحد من ظهورها، كما يعمل على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والمسامات المتضخمة. ويعد التقشير بواسطة العلاج بالضوء النبضي المكثف (IPL) إحدى طرق التقشير الشائعة التي تلاقي شعبية؛ كونها تقدم نتائج مُرضية فيما يتعلق بإزالة التصبغات.

قد يفيدك في السياق التعرف إلى فوائد التقشير الكيميائي للبشرة الدهنية وعلاج مشكلاتها

الخلطات الطبيعية للتخلص من التصبغات الخفيفة

امرأة تتمتع ببشرة وجه صافية خالية من التصبغات

خلطة العسل وعصير الليمون

قبل الخلود إلى النوم، امزجي ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

عند الحصول على خليط متجانس، طبقيه على بشرة وجهك ورقبتك واتركيه لمدة ربع ساعة.

نظفي بشرة وجهك بالغسول الملائم واشطفيه جيداً بالماء الفاتر.

واظبي على تطبيق هذه الوصفة مرة أسبوعياً.

خلطة الكركم وزيت الزيتون

امزجي جيداً نصف ملعقة صغيرة من الكركم وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

طبقي الخليط على وجهك ورقبتك، واتركيه لمدة نصف ساعة.

بعدها، نظفي وجهك جيداً واشطفيه بالماء الدافئ.

خلطة اللبن والخيار

اطحني نصف حبة من الخيار، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من اللبن.

بعد تنظيف بشرة وجهك جيداً، طبقي الخليط عليها واتركيه لمدة نصف ساعة.

بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم واشطفيه بالماء الدافئ.

استخدام سيروم الفيتامين سي لمحاربة التصبغات

سيروم الفيتامين سي

من المفيد جداً أن يتضمن روتين العناية بالبشرة الصباحي خاصتك سيروم الفيتامين سي.

إنه إضافة مضمونة لأي روتين عناية بالبشرة، لا سيما إذا كنتِ تعانين من التصبغات الجلدية.

يضيف الفيتامين C توهجاً طبيعياً لبشرتك، ويوفر دعماً مضاداً للأكسدة؛ أي يحمي خلايا الجلد من التلف، ويحارب التصبغات والبقع الداكنة وفرط التصبغ.

يمكنك الاستفادة من فوائد سيروم الفيتامين سي لمحاربة التصبغات والاستثمار فيه لتعزيز مظهر بشرة وجهك؛ من خلال استخدام سيروم فيتامين سي ذي جودة عالية، ومن العلامات التجارية المعروفة؛ لضمان أفضل النتائج.



*ملاحظة من "الخليج 365" قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص