الامارات | رحلة بين الألوان السحرية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد الحديقة السحرية في «دبي غاردن غلو» واحدة من أجمل الوجهات الشتوية في دبي، إذ تصحب السياح في رحلة فريدة بين الألوان والخدع البصرية التي تُعرض بأشكال عدة تخطف الأنظار؛ إذ تم استخدام العديد من التصاميم المستوحاة من الأشكال الهندسية ذات التأثيرات المتنوعة التي تخدع الأبصار، والمصنوعة من مواد صديقة للبيئة معاد تدويرها.

وتتيح الحديقة لزوارها أيضاً اختبار رحلة بين مجسمات الديناصورات بالحجم الواقعي في عالم جوراسيك بارك، بالإضافة إلى رؤية الأزهار المضيئة بالألوان الملونة، والاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب البهلوانية.

وإضافة إلى عوالمها السحرية الفريدة توجه الحديقة رسالة للعالم، هدفها التقليل من الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على نظافة الأرض، إلى جانب نشر الوعي حول قضايا مهمة، مثل الاحتباس الحراري، وتتجلى هذه القيم كلياً بمجسمات «غاردن غلو» المصنوعة من مواد معاد تدويرها للتقليل من التلوث البيئي والكربوني.