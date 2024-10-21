10 صور لقطار يصطدم بمجموعة أفيال.. ما حدث لن تتخيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اصطدم قطار يحمل آلاف اللترات من الوقود بقطيع من الأفيال البرية في شمال شرق سريلانكا، ما أدى إلى مقتل اثنين من الثدييات العملاقة وإصابة آخر عندما خرجت عربتان من القطار عن القضبان، حسبما قالت السلطات.

وبحسب apnews ، وقعت الحادثة في بلدة مينيريا - على بعد حوالي 200 كيلومتر (124 ميلاً) من العاصمة كولومبو - الشهيرة بحديقتها الطبيعية والحياة البرية.

وقال سائق القطار، إن قطيعًا يضم نحو 20 فيلاً حاول فجأة عبور مسار السكة الحديدية.

"كانت المسافة بيننا حوالي 10 أمتار، لذا، لم يكن بوسعنا فعل أي شيء، ضغطنا على المكابح بأقصى طاقتها، لكن لم يكن بوسعنا فعل أي شيء، لقد سقط أربعة فيلة على الأقل".

القطار كان به ثماني شاحنات صهريجية - خمس منها تحمل الديزل وثلاث أخرى تحمل البنزين، كل منها بسعة 50 ألف لتر (حوالي 132 ألف جالون).

وخرجت اثنتان من شاحنات البنزين عن مسارهما، ما تسبب في تسرب كبير وألحق أضرارًا بالغة بمسارات السكك الحديدية وأجبر السلطات على تعليق خدمات القطارات على هذا الخط.

كما انحرفت مقصورة القطار التي كان يستقلها السائق عن مسارها، وكان على متن القطار أيضًا اثنان آخران من موظفي السكك الحديدية إلى جانب السائق، ولم يصب أي من الأربعة.

وقال أحد سكان مينيريا: "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا النوع من الحوادث، لقد أتينا إلى هنا بعد سماع أصوات أبواق القطار وصراخ الأفيال، لقد رأينا الأفيال ملقاة في كل مكان والقطار خرج عن مساره".

وقالت حسيني ساراثشاندرا، مسؤولة الرعاية في إدارة الحياة البرية، إن الفيلين قُتلا في الموقع بينما تم علاج الفيل المصاب وإعادته إلى قطيعه.

وتجذب حديقة مينيريا الوطنية آلاف السياح كل عام على أمل رؤية الأفيال في مواطنها البرية، وهي جزء من "ممر الأفيال الذي يربط بين حديقتي كودولا وواسجاموا الوطنيتين" والذي يسمح برؤية الأفيال على مدار العام.

وتزايدت حوادث اصطدام الأفيال بالقطارات في السنوات الأخيرة في سريلانكا، حيث تحاول الأفيال البرية عبور خطوط السكك الحديدية بحثًا عن الطعام والماء، وأصبحت معرضة للخطر بشكل متزايد بسبب فقدان وتدهور موطنها الطبيعي، ويقترب العديد منها من المستوطنات البشرية بحثًا عن الطعام، ويقتل بعضها الصيادون أو المزارعون الغاضبون بسبب الضرر الذي يلحق بمحاصيلهم.

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