لحظات مرعبة.. 10 صور لـ شاب ينجو بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات القطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في حادث لا يصدق، نجا شاب أرجنتيني من الموت بأعجوبة بعد أن كاد أن يدهسه قطار مسرع.

وفقا لصحيفة "dailymail" وموقع "hindustantimes"، أظهر مقطع فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظة التي كان فيها البالغ من العمر 24 عاما منشغلا بهاتفه في محطة "ترينيس أرجنتينوس، وهو يسير عبر الحواجز الفاصلة بين المسارات دون أن يلاحظ القطار المسرع.

وبينما كان على وشك الدخول إلى مسار القطار، تعرض لإصابة مفاجئة على جانب الشارع، ما دفعه للتراجع بسرعة.

في تلك اللحظة، كان القطار يقترب بسرعة كبيرة، ولكنه لحسن الحظ اصطدم بالشاب بشكل طفيف، ما أدى إلى سقوط هاتفه المحمول على الأرض.

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