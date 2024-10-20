مفاجأة في نصف نهائي السوبر المصري بين الأهلي وسيراميكا .. خبيرة أبراج تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة هامة، اليوم الأحد، حيث يلتقي النادي الأهلي ضد فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسة نصف نهائي السوبر المصري لعام 2023 / 2024، المقام في أبو ظبي، الإمارات، في تمام الساعة 8 مساءً، على ملعب محمد بن زايد.



ووفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج، عبير فؤاد في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، نستعرض حظوظ لاعبي الفريقين في مباراة اليوم.

حظوظ لاعبي الأهلي



إمام عاشور مواليد 20 فبراير برج الحوت : القمر اليوم في وضع معاكس مع مواليد برج الحوت، مما بجعله يفقد تركيزه، لذا عليه الاجتهاد والابتعاد عن التشتت.

وسام ابو علي مواليد 4 يناير برج الجدي : هناك تنافر فلكي في منزل الصحة يؤثر على مواليد برج الجدي، حيث تكون طاقته البدنية ضعيفة، مما يتطلب زيادة التركيز لمضاعفة جهوده للاستفادة خلال المباراة.



يحيى عطية الله مواليد 2 مارس برج الحوت : هناك حالة من التشتت وعدم تركيز، مما يجعل لياقته البدنية ضعيفة، لذا عليه التركيز بشكل مضاعف.



محمد الشناوي مواليد 18 ديسمبر برج القوس : يواجه القمر مواليد برج القوس، ويتسبب ذلك في جعله مشتت وعرضة للتداخلات خلال المباراة مما يزيد من خطر الإصابات.

مصطفي شوبير مواليد 17 مارس برج الحوت : القمر اليوم في وضع معاكس مع مواليد برج الحوت، مما بجعله يفقد تركيزه، لذا عليه الاجتهاد والابتعاد عن التشتت.

حسين الشحات ده ان شاء الله ان شاء الله يلعب حلو. اه واه يعني ده اللي معه حز ان شاء الله عنده طاقة بدنية كويسة. اه وعنده لياقة اه يقدر يسبت نفسه على ارض الملعب اه فان شاء الله يكون معه هو ده اللي هيكون يعني نقدر نقول



حسين الشحات مواليد 21 يناير برج الدلو : هناك حظوظ قوية ترافق برج الدلو، ويمكن أن يكون حسين الشحات نجم المباراة، لتمتعة بلياقة بدنية مذهلة، ولمسات مختلفة تبرز تميزه.

بيرسي تاو مواليد 13 مايو برج الثور : هناك تنافر فلكي في المنزل الثاني لبرج الثور، مما يجعله يقع في أخطاء متعددة خلال المباراة، لذا عليه التركيز وتجنب التدخلات العنيفة.

حظوظ لاعبي سيراميكا كليوباترا



محمد بسام مواليد 25 ديسمبر برج الجدي : هناك تنافر فلكي في منزل الصحة يؤثر على مواليد برج الجدي، حيث تكون طاقته البدنية ضعيفة، مما يتطلب زيادة التركيز لمضاعفة جهوده للاستفادة خلال المباراة.

قندوسي مواليد 22 يونيو برج السرطان : يعتبر مواليد اول يوم في برج السرطان، طاقته البدنية منخفضة اليوم، ويحتاج لحماية نفسه من التدخلات العنيفة خلال المباراة للوقاية من الإصابات الخطيرة.

أحمد رمضان بيكهام مواليد 23 مارس برج الحمل : يتمتع بطاقة وحيوية كبيرة اليوم، كما يتميز بالنشاظ وسرعة البديهة القوية، مما يجعله قادر على مواكبة كافة التعثرات خلال المباراة، والتركيز على إحراز الأهداف.



حسين السيد مواليد 18 سبتمبر برج العذراء : يتواجد القمر في وضع معاكف اليوم لبرج العذراء، مما يجعله في حالة بدنية سيئة ويكون لعبة خلال المباراة على مستوى منخفض.



رجب نبيل مواليد 18 أكتوبر برج الميزان : يتمتع بحظوظ سعيدة اليوم، ويتميز بتركيز عالي، مما يجعله يظهر بشكل مثالي خلال المباراة، بالإضافة إلى حرصه على إظهار ذلك من خلال الشوط على مرمى الخصم.

جون ايبوكا مواليد 12 نوفمبر برج العقرب: بالرغم من المعاناة من تنافر فلكي، ولكن تواجد كوكب عطارد في برجه يخليه عنده سرعة بديهة ويقظة، مما يساعده على حسن التصرف خلال حدوث أي مفاجآت في المباراة.



وفيما يتعلق بمن الفريق الصاعد لنهائي السوبر المصري ؟



على حسب حظوظ اللاعبين المذكورة أعلاه، فإن فرصة الفوز مرتفعة لدى فريق سيراميكا كليوباترا، ولكن إذا حاول لاعبي الأهلي أن يحافظ على تركيزهم خلال المباراة قد تنقلب موازين المباراة وتعود لصالحهم.