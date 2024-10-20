العدو الأول لصحة القلب.. 3 مشروبات تسبب مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

رغم وجود العديد من المشروبات المفيدة لصحة القلب مثل الماء، الذي يعتبر أفضل خيار يومي لصحة القلب، إلا أن هناك بعض المشروبات الشائعة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي نستهلكها دون وعي كافٍ.

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية الحيوية، عدة مشروبات يومية تعتبر العدو الأول لصحة القلب، منها:

المشروبات الغازية

تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والسكري، وهي عوامل رئيسية لأمراض القلب.

المشروبات المحلاة

إضافة السكر إلى المشروبات الطبيعية يجعلها مصدراً كبيراً للسعرات الحرارية، مما يرفع من نسبة السكر في الدم.

مشروبات الطاقة

تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والسكر، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة السعرات الحرارية بشكل يؤثر سلباً على القلب.

دائل صحية

- شرب الماء بكثرة.

- الشاي الأخضر.

- العصائر الطبيعية.

الحليب قليل الدسم.

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