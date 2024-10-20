دراسة: 85% من أدوات المطبخ تحتوي على مواد مسرطنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة نشرت في مجلة Chemosphere أن أدوات المطبخ قد تحتوي على مواد كيميائية مسببة للسرطان.

ووجدت الدراسة أن بعض المنتجات، مثل أدوات المطبخ وحاويات الطعام البلاستيكية السوداء تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية التي تستخدم عادة في البلاستيك والإلكترونيات (BFRs)، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتبين أن 85% من أدوات المطبخ التي تم فحصها تحتوي على مستويات سامة من BFRs، ومادة deca-BDE، التي تعتبر من المواد المسببة للسرطان.

وأشار الباحثون أن التعرض لـBFRs قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان واضطراب الغدد الصماء والسمية العصبية.

وحذرت الدراسة أيضا من أن البلاستيك الأسود المستخدم في منتجات أخرى، مثل ألعاب الأطفال وحاويات الطعام قد يحمل المخاطر نفسها.

ودعت إلى تقليل استخدام البلاستيك الأسود في أدوات الطعام لتجنب التعرض لهذه المواد السامة.

كما أن الأواني البلاستيكية وغير اللاصقة قد تطلق جزيئات بلاستيكية دقيقة في الطعام أثناء الطهي.

وأكد الباحثون على ضرورة زيادة الوعي حول مخاطر استخدام الأواني البلاستيكية، خاصة القديمة منها، ودعوا المستهلكين إلى استخدام الأواني غير البلاستيكية.

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