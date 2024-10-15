خطوات بسيطة للتخلص من آلام الظهر المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضحت دراسة حديثة أجريت في جامعة توركو الفنلندية أن إجراء تغييرات بسيطة على روتينك اليومي له تأثير كبير على تخفيف آلام الظهر المزمنة.

وجد الباحثون أن تقليل وقت الجلوس بمقدار 40 دقيقة يوميا وزيادة النشاط البدني المعتدل إلى القوي لمدة 20 دقيقة إضافية، يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في حدة الألم.

تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ بسيط وهو أن الجلوس لفترات طويلة يضع ضغطًا كبيرًا على عضلات وعمود الفقري، ما يزيد من خطر الإصابة بألم الظهر، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

وعلى العكس، فإن النشاط البدني يساعد على تقوية عضلات الظهر وتحسين الدورة الدموية، ما يُسهم في تخفيف الألم والتصلب.

تمت متابعة مجموعة من المشاركين الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة لمدة 6 أشهر، وقُسموا إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية طلب منها زيادة النشاط وتقليل الجلوس، ومجموعة تحكم حافظت على روتينها المعتاد.

وفي نهاية الدراسة، أظهرت المجموعة التجريبية تحسنا ملحوظا في أعراضها مقارنة بالمجموعة التحكم.

أسباب آلام الظهر

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بألم الظهر، منها:

الوزن الزائد.

التقدم في العمر.

الإجهاد.

الحالات الصحية المزمنة، مثل التهاب المفاصل والتهاب القرص.

نصائح عملية لتخفيف آلام الظهر

تقليل الجلوس، والوقوف أو المشي كل نصف ساعة.

ممارسة تمارين تقوية عضلات الظهر والبطن.

اتباع نظام غذائي صحي.

استخدام مساند الظهر عند الجلوس لفترات طويلة.

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