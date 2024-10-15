ما تأثير النوم المبكر على صحة الأمعاء والدماغ لدى الأطفال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت دراسة حديثة أجريت في الصين إلى وجود علاقة بين وقت النوم لدى الأطفال وتنوع ميكروبات أمعائهم، فالأطفال الذين يذهبون إلى الفراش مبكراً يتمتعون بتنوع أكبر في بكتيريا الأمعاء المفيدة، ما ينعكس إيجاباً على صحتهم بشكل عام، وفقا لموقع "ساينتيفيك ريبورتس".

استندت الدراسة إلى تحليل عينات من 88 طفلا أصحاء تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 عاما، وقسم الباحثون الأطفال إلى مجموعتين: مجموعة تنام قبل الساعة 9:30 مساءً، وأخرى تنام بعد هذا الوقت.

وعلى مدار أسبوعين، تم تسجيل تفاصيل نوم كل طفل بدقة، بما في ذلك وقت النوم والاستيقاظ ونوعية النوم.

كشفت نتائج الدراسة عن اختلافات ملحوظة في تركيبة ميكروبات الأمعاء بين المجموعتين، فالأطفال الذين ينامون مبكراً لديهم وفرة أكبر من أنواع معينة من البكتيريا المعروفة بدورها الإيجابي في صحة الجهاز الهضمي والمناعة، بالإضافة إلى ذلك، هؤلاء الأطفال لديهم نشاط متزايد في عمليات التمثيل الغذائي التي تدعم صحة الدماغ وتطوره.

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