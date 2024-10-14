بيظهر ويختفي.. 10 صور لأغرب طريق في العالم - عجائب الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تخيل طريقا يمتد أمامك، ثم يختفي فجأة تحت الأمواج ليعود مجددا بعد ساعات قليلة، هذا ما يحدث في "باساج دو جويس" في فرنسا، أحد أغرب الطرق في العالم.

هذا الطريق الذي يبلغ طوله 4.15 كيلومترا يربط بين خليج بورنف وجزيرة نويرموتييه، ولكنه يتميز بظاهرة طبيعية فريدة تجذب السياح والمغامرين.

"باساج دو جويس" أكثر من مجرد طريق، فهو تجربة فريدة من نوعها، فمع كل دورة للمد والجزر، يتحول هذا الطريق من ممر سالك إلى قاع بحر، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

مخاطر وجمال:

بالرغم من سحره، إلا أن هذا الطريق يحمل معه مخاطر لا يستهان بها، فاختفاء الطريق المفاجئ يتطلب منهم اللجوء إلى أبراج الإنقاذ المنتشرة على طول الطريق، بالإضافة إلى ذلك، فإن الطحالب والأعشاب البحرية التي تغطي الطريق بعد انحسار المياه تجعله خطيرا.

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