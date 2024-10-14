لماذا تقتل أنثي العنكبوت زوجها قبل الولادة؟- اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

العناكب الأرملة السوداء من أكثر الكائنات التي تثير الفضول والخوف في نفس الوقت، تشتهر هذه العناكب بسمومها القوية وسلوكها العدواني، خاصة تجاه الذكور من نوعها، ولكن ما الذي يجعل تقتل زوجها قبل ولادة صغارها؟

الأرملة السوداء.. لماذا سميت بهذا الاسم؟

تتميز الأرملة السوداء بسم عصبي قوي neurotoxin، يعد من أخطر السموم في عالم الحشرات، هذا السم لا يقتصر على شل حركة الضحية، بل يتسبب في آلام شديدة وتشنجات عضلية قد تؤدي إلى الموت.

تقوم الأنثى بقتل الذكر وأكله قبل ولادة صغارها، هذا السلوك الغريب أطلق عليها اسم "الأرملة السوداء"، وفقا لصحيفة "newsweek"، وموقع "animals".

ليست الأرملة السوداء وحدها من تمارس هذا السلوك، بعض أنواع العناكب الذئبية تتبع نمطًا مشابهًا، حيث تأكل الإناث الذكور بعد التزاوج لضمان بقاء نسلها.

لماذا تقتل أنثى العنكبوت زوجها؟

التغذية

توفير الغذاء للأنثى بعد التزاوج أحد الأسباب الرئيسية لهذا السلوك، حيث يساعد البروتين الموجود في جسم الذكر على نمو البيض وزيادة فرص بقاء الصغار.

قتل الذكر وسيلة للحماية من أي منافسين محتملين، حيث أن الذكور الأخرى تحاول التزاوج مع الأنثى بعد أن تضع بيضها، ما يشكل تهديدا على صغارها، بالتالي، فإن قتل الذكر يضمن حماية الصغار من أي خطر محتمل.

السلوك الغريزي

هذا السلوك جزءا من الغريزة الأساسية للأنثى، وهو سلوك تطوري تكيفت معه على مر الزمن لضمان بقاء نسلها.

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