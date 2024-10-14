لن تتخيل تأثير 3 أكواب من القهوة على صحة القلب والوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة إدنبرة بـ اسكتلندا ونشرت في مجلة Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism أن شرب 3 أكواب من القهوة أو تناول 200-300 ملجم من الكافيين يوميا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين الأيض والتمثيل الغذائي.

ويمكن أن يساعد الكافيين في تحسين صحة القلب والأيض عن طريق تقليل الالتهاب، ومع ذلك، عند الإفراط في استهلاكه يكون له آثار جانبية سلبية، وفق ما أورد موقع "تايمز ناو نيوز".

وأمراض القلب الأيضية هي مجموعة من الحالات الشائعة ولكن غالبا ما يمكن الوقاية منها، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري ومقاومة الأنسولين ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وأوضحت الدراسة إن الاستهلاك المعتدل للقهوة والكافيين يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين عملية التمثيل الغذائي لدى البالغين الأصحاء مقارنة بتناول كمية قليلة أو الامتناع عن تناولها.

وفي الدراسة استخدم الباحثون معلومات عن أكثر من 500 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما حول نظامهم الغذائي وصحتهم.

وركز الباحثون على المشاركين الذين أكملوا على الأقل استبيان غذائي واحد واستبعدوا أولئك الذين يعانون من حالات قلبية أيضية سابقة أو بيانات غير كاملة عن استهلاك القهوة أو الشاي.

و فحص البحث استهلاك الكافيين لدى 172.315 مشاركا وتناول القهوة والشاي لدى 188.091 مشاركا.

وتوصلت الدراسة إلى أن استهلاك كميات معتدلة من القهوة والكافيين يمكن أن يساعد في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المتعددة.

كما ارتبط شرب 3 أكواب من القهوة أو استهلاك 200-300 ملليجرام من الكافيين يوميا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 48.1% أو 40.7% عند مقارنتها بغير المستهلكين أو أولئك الذين يتناولون أقل من 100 ملليجرام من الكافيين يوميا.

وخلص الباحثون إلى أن تناول كميات معتدلة من القهوة أو الكافيين يمكن أن يساعد في منع البالغين الأصحاء من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

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