صيحات مكياج ناعمة مناسبة لخروجات موسم الرياض 2024.. إطلالتك مفعمة بالأنوثة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - مع انطلاق فعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة في 12 أكتوبر 2004، والذي تستمر فعالياته حتى شهر مارس 2025، تنصبّ الأنظار على إطلالات النجمات والاختيارات الجمالية التي سيتألقن بها خلال حفلاتهن الغنائية خلال هذا الموسم، والتي غالباً ما تشكل مصدر إلهام تستوحي منه كثيرات من النساء أجمل أساليب المكياج الناعمة لخروجات موسم الرياض 2024. وإذا كنتِ من محبات الاختيار الناعم في مكياجك لتتألقي في موسم الرياض هذا العام، يمكنك اختيار باقةً مميزةً من صيحات المكياج الناعم التي اعتمدتها النجمات العربيات خلال جلسات تصوير أو حفلات غنائية لفتت الأنظار برقيها ونعومتها وبساطتها وبلمساتها الراقية النابضة بالأنوثة. وتتنوع صيحات المكياج الناعم بين المكياج النيود والمكياج الزهري الناعم والمكياج الترابي الخافت، التي يمكنك اعتمادها مع إطلالتك لتحصلي على مظهر جمال لافت وجذاب في موسم الرياض، إلى جانب تسريحة شعر قد تَزيد من أناقة اللوك الذي تعتمدينه.

ولتكون إطلالتك أكثر تألقاً وجمالاً، رصدنا لكِ في ما يلي، صيحات مكياج ناعمة مناسبة لخروجات موسم الرياض 2024 على طريقة النجمات.

مكياج ترابي ناعم من بلقيس

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بالرغم من كونها واحدةً من أكثر نجمات الخليج العربي عصريةً وتنوعاً في صيحات مكياجها، إلا أن النجمة بلقيس تعتمد أحياناً أساليب مكياج ناعمة تبرز من خلالها جمالها العربي الجذاب، وفي واحدٍ من أجمل اختياراتها، اعتمدت مكياجاً ترابياً ناعماً ارتكز على ظلال العيون البنية المسحوبة إلى خارج جفن العين المتحرك، مع الماسكرا الكثيفة، والفاونديشن البرونزي الناعم المصقول بالبلاش الترابي المضيء على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي المحدد بقلم كريمي ناعم.

مكياج زهري ناعم على طريقة أصالة

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تميل النجمة أصالة نصري للصيحات الجمالية الناعمة التي تناسب لون بشرتها الحنطية وشكل عينيها المبطن، وإذا كنت في حيرة من أمرك لاختيار مكياجك الناعم في موسم الرياض، يمكنك اعتماد طريقة النجمة أصالة التي اختارت في إحدى إطلالاتها مكياجاً زهرياً ناعماً ارتكز على الظلال الزهرية التي غمرت جفن العين المتحرك مع لمسات خفيفة من الظلال السموكي عند طرف العين والماسكرا الكثيفة المناسبة لرموشها، كذلك اختارت مكياج البشرة المناسب للون بشرتها الحنطية وبأسلوب موحد، إلى جانب البلاش الزهري الخفيف وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الناعم واللامع.

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مكياج فضي مسحوب بأسلوب أحلام

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النجمة أحلام أيقونة في عالم الجمال وصيحات المكياج المنوعة والجذابة، وهي مُلهمة للكثير من السيدات في الخليج العربي، ويمكنك على طريقتها أن تتألقي في موسم الرياض هذا العام من خلال صيحة المكياج الفضي الناعم المسحوب إلى خارج العين بخط الأيلاينر الرفيع مع الكحل الأسود في قلب العين، وننصحك بالفاونديشن المخملي الموحد على طريقتها مع مكياجك الفضي الناعم، إلى جانب البلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الوردي الناعم المحدد بقلم باللون نفسه.

مكياج سموكي ناعم على غرار أنغام

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ولمحبات صيحة المكياج السموكي الناعم، يمكنك التألق بهذه الصيحة على غرار النجمة أنغام التي تشتهر بأسلوب مكياجها العصري المنوع بين الجرأة والنعومة، وقد اختارت في واحدة من أجمل إطلالاتها مكياج سموكي ناعم ارتكز على ظلال العيون السموكي الخفيفة فوق جفن العين المتحرك مع لمسات هادئة أعطت لإطلالتها طابعاً حالماً إلى جانب الماسكرا المطولة للرموش والفاونديشن الموحد والمناسب للون بشرتها الحنطية، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه البرونزي اللامع والمحدد بقلم كريمي.

مكياج بنفسجي خافت من نوال الكويتية

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النجمة نوال الكويتية تعشق الألوان الزهرية في صيحات مكياجها، وننصحك بأسلوبها الذي يتميز بالنعومة والعصرية لتكوني الأجمل على الإطلاق في موسم الرياض، اعتمدي صيحة المكياج البنفسجي الخافت على طريقتها من خلال ظلال العيون البنفسجية الباهتة فوق جفن العين العلوي مع لمسات براقة لافتة والماسكرا الخفيفة على الرموش، واختاري مكياج البشرة الناعم والموحد مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين، وأكملي مكياجك بأحمر الشفاه البنفسجي الخافت المات.

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مكياج نيود خفيف من نانسي عجرم

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النجمة نانسي عجرم ملكة الإطلالات الجمالية الناعمة والخفيفة، وهي في كل مرة تأسرنا بجمالها الناعم والبسيط وصيحاتها التي تُلهم الشابات صاحبات هذا الذوق، ويمكنك التألق على طريقتها في موسم الرياض من خلال صيحة المكياج النيود الخفيف بنغمات لامعة بسيطة، طبقي ظلال العيون النيود لتغمر جفن العين العلوي بأسلوب خفيف مع طبقات الماسكرا الناعمة، واعتمدي الفاونديشن الخفيف الذي يَليق بلون بشرتك البيضاء مع البلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين وأنهي مكياجك بأحمر الشفاه النيود.