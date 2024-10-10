أفضل الزيوت الطبيعية للشعر الأشقر المصبوغ.. تحافظ على حيويته ولمعانه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - عند العناية بالشعر المصبوغ باللون الأشقر، تعتبر الزيوت الطبيعية من أهم الخيارات للحفاظ على صحته ولونه، فالشعر المصبوغ قد يفقد رطوبته ولمعانه؛ مما يجعله أكثر عرضة للتقصف والتلف، لذلك اختيار الزيت المناسب يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً.

من بين أفضل الزيوت، يأتي زيت الأرجان في المقدمة بفضل خصائصه المغذية والمرطبة، زيت جوز الهند، أيضاً، يُعتبر خياراً رائعاً لترطيب الشعر وتغذيته بعمق، كما يعرف زيت الجوجوبا بقدرته على موازنة زيوت فروة الرأس، في حين أن زيت الزيتون يعزز اللمعان ويمنح الشعر حماية إضافية.

باستخدام هذه الزيوت بشكل منتظم، يمكنك استعادة حيوية شعرك الأشقر والاحتفاظ بلونه الجذاب لأطول فترة ممكنة، في هذا الموضوع، تعرفي معنا إلى أفضل الزيوت للشعر الأشقر المصبوغ.

لماذا يحتاج الشعر الأشقر المصبوغ إلى عناية خاصة؟