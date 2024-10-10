أفضل الزيوت الطبيعية للشعر الأشقر المصبوغ.. تحافظ على حيويته ولمعانه

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - عند العناية بالشعر المصبوغ باللون الأشقر، تعتبر الزيوت الطبيعية من أهم الخيارات للحفاظ على صحته ولونه، فالشعر المصبوغ قد يفقد رطوبته ولمعانه؛ مما يجعله أكثر عرضة للتقصف والتلف، لذلك اختيار الزيت المناسب يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً.
من بين أفضل الزيوت، يأتي زيت الأرجان في المقدمة بفضل خصائصه المغذية والمرطبة، زيت جوز الهند، أيضاً، يُعتبر خياراً رائعاً لترطيب الشعر وتغذيته بعمق، كما يعرف زيت الجوجوبا بقدرته على موازنة زيوت فروة الرأس، في حين أن زيت الزيتون يعزز اللمعان ويمنح الشعر حماية إضافية.
باستخدام هذه الزيوت بشكل منتظم، يمكنك استعادة حيوية شعرك الأشقر والاحتفاظ بلونه الجذاب لأطول فترة ممكنة، في هذا الموضوع، تعرفي معنا إلى أفضل الزيوت للشعر الأشقر المصبوغ.
لماذا يحتاج الشعر الأشقر المصبوغ إلى عناية خاصة؟
يحتاج الشعر المصبوغ باللون الأشقر إلى عناية خاصة لعدة أسباب، أبرزها:
- التعرض للمواد الكيميائية: عملية صبغ الشعر بالأشقر تتطلب استخدام مواد كيميائية قوية؛ مثل مبيضات الشعر؛ مما يمكن أن يؤدي إلى تلف خيوط الشعر.
- فقدان الرطوبة: الشعر المصبوغ يميل إلى فقدان الرطوبة بشكل أسرع؛ مما يجعله أكثر جفافاً وهشاشة.
- تغير اللون: الألوان الفاتحة، مثل الأشقر، أكثر عرضة للاصفرار أو التغير بفعل العوامل البيئية؛ مثل الشمس والملوثات.
- تقصف الأطراف: الشعر المصبوغ يمكن أن يعاني من التقصف بسبب الضعف الناتج عن الصبغات.
- حاجة إلى التغذية: الشعر الأشقر يحتاج إلى مغذيات إضافية للحفاظ على لمعانه وصحته؛ مما يتطلب استخدام زيوت ومنتجات مخصصة.
لذا، من الضروري تقديم عناية مركزة للحفاظ على جمال الشعر الأشقر وحمايته من العوامل الضارة.
أفضل الزيوت الطبيعية للشعر الأشقر المصبوغ
إليك قائمة بأفضل الزيوت الطبيعية التي تساعد في العناية بالشعر الأشقر المصبوغ:
- زيت الأرجان: غني بالأحماض الدهنية وفيتامين E، يساعد في ترطيب الشعر وتعزيز لمعانه.
- زيت جوز الهند: يعرف بقدرته على تغذية الشعر من الداخل، كما يعمل على منع التكسر ويعزز اللمعان.
- زيت الجوجوبا: يشبه الزيوت الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس، ويساعد في ترطيب الشعر وتحسين مرونته.
- زيت الزيتون: يحتوي على مضادات أكسدة، ويعمل على تعزيز صحة الشعر وتقليل التجاعيد.
- زيت اللوز: يعتبر مرطباً ممتازاً ويساعد في تقوية الشعر وتقليل التساقط.
- زيت اللافندر: له فوائد مهدئة لفروة الرأس، كما يساعد في تعزيز نمو الشعر ويحارب القشرة.
يمكن استخدام هذه الزيوت بشكل فردي أو مزجها معاً للحصول على أفضل النتائج، يفضل تطبيقها كعلاج قبل غسل الشعر أو كمرطب بعد الاستحمام للحفاظ على صحة الشعر الأشقر.
يمكنك أيضاً التعرف إلى طرق العناية بالشعر الأشقر البلاتيني
كيفية استخدام الزيوت الطبيعية للشعر الأشقر المصبوغ
إليك بعض الطرق الفعالة لاستخدام الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر الأشقر المصبوغ:
علاج قبل غسل الشعر:
- الخطوات:
- قومي بتسخين كمية صغيرة من الزيت (مثل زيت الأرجان أو زيت جوز الهند) قليلاً.
- دلكي الزيت بلطف على فروة الرأس والشعر، مع التركيز على الأطراف.
- اتركي الزيت لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.
- اغسلي شعرك بشامبو لطيف، ثم رطبي كما تفعلين عادة.
كسيروم بعد الاستحمام:
- الخطوات:
- بعد غسل الشعر وتجفيفه بالمنشفة، ضعي بضع قطرات من الزيت (مثل زيت الجوجوبا أو زيت اللوز) على كفك.
- وزعي الزيت على أطراف الشعر الجاف أو الرطب لمنع التجاعيد وترطيب الشعر.
ماسك الزيوت:المكونات:
- زيت جوز الهند
- زيت الزيتون
- زيت الأرجان
- اخلطي كميات متساوية من الزيوت المذكورة.
- دلكي الخليط على الشعر وفروة الرأس.
- غطي شعرك بقبعة استحمام لمدة 1-2 ساعة أو طوال الليل.
- اغسلي شعرك بالشامبو.
استخدام الزيوت كعلاج للقشرة:
- الخطوات:
- استخدمي زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي.
- دلكي الزيت على فروة الرأس قبل النوم.
- اغسلي شعرك في الصباح.
نصائح للعناية بالشعر الأشقر المصبوغ
إليك بعض النصائح المهمة للعناية بالشعر الأشقر المصبوغ:
- استخدام منتجات مخصصة: اختاري شامبو وبلسماً مخصصين للشعر المصبوغ، ويفضل أن يكونا خاليين من الكبريتات للحفاظ على اللون.
- تجنب الماء الساخن: استخدمي الماء الفاتر أو البارد عند غسل الشعر، حيث يساعد ذلك في الحفاظ على الرطوبة ومنع فقدان اللون.
- ترطيب الشعر بانتظام: استخدمي أقنعة مرطبة وزيوتاً طبيعية بانتظام لتعويض الرطوبة المفقودة.
- حماية الشعر من الحرارة: قبل استخدام أدوات تصفيف الشعر الساخنة، تأكدي من استخدام رذاذ حماية من الحرارة.
- تجنب الشمس المباشرة: ارتدي قبعة، أو استخدمي منتجات تحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية لحماية لون الشعر من التغير.
- قص الأطراف بانتظام: قومي بقص الأطراف كل 6-8 أسابيع للتخلص من الأطراف المتقصفة.
- تجنب غسل الشعر يومياً: اغسلي شعرك كل يومين أو ثلاثة أيام للحفاظ على الزيوت الطبيعية ومنع جفاف الشعر.
- الحد من استخدام المواد الكيميائية الأخرى: تجنبي استخدام منتجات تصفيف تحتوي على الكحول الطبي أو المواد الكيميائية القاسية.
وصفة طبيعية لماسك للشعر الأشقر المصبوغ
إليك وصفة طبيعية لعمل ماسك مغذٍ ومناسب للشعر الأشقر المصبوغ:
ماسك زيت جوز الهند والعسل
المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
- 1 ملعقة كبيرة من العسل
- 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري، يساعد في تعزيز اللمعان)
الطريقة:
- تسخين الزيت: قومي بتسخين زيت جوز الهند قليلاً ليصبح دافئاً، لكن لا تجعليه ساخناً جداً.
- خلط المكونات: في وعاء، اخلطي زيت جوز الهند مع العسل جيداً، إذا كنتِ تستخدمين عصير الليمون؛ فأضيفيه واخلطي المكونات حتى تتجانس.
تطبيق الماسك:
- ضعي الماسك على شعر جاف أو رطب، وابدئي من الجذور حتى الأطراف.
- دلكي فروة الرأس بلطف لتحفيز الدورة الدموية.
- تغطيه الشعر: غطي شعرك بقبعة استحمام أو بفوطة دافئة للحفاظ على الحرارة.
- الانتظار: اتركي الماسك لمدة 30-60 دقيقة، يمكنك أيضاً تركه طوال الليل إذا كنت ترغبين في علاج عميق.
- غسل الشعر: اغسلي شعرك بشامبو لطيف، ثم رطبي كما تفعلين عادة.
فوائد المكونات:
- زيت جوز الهند: يرطب الشعر بعمق ويعزز مرونته.
- العسل: مرطب طبيعي يضفي لمعاناً ويحافظ على رطوبة الشعر.
- عصير الليمون: يعزز اللمعان، وقد يساعد في إزالة الشوائب.
يمكنك استخدام هذا الماسك مرة أو مرتين في الشهر للحفاظ على صحة ولمعان شعرك الأشقر المصبوغ.
ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج ، عليك استشارة طبيب مختص.